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‘Türkiye’nin cennet köşesine sizleri de bekliyoruz’

Türkiye’nin ‘cennet köşesi’nde stersten uzak bir konsept misafirlerini bekliyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:30
‘Türkiye’nin cennet köşesine sizleri de bekliyoruz’

“Masmavi gökyüzü, yemyeşil bitki örtüsü ve nefes kesen bir deniz manzarası… Muhteşem Ege’de, seçkin bir lokasyon…Bodrum, Torba… Sakin, sessiz ve huzurlu bir tatil.

Türkiye’nin ‘tatil cenneti’ olarak adlandırılan Bodrum’da yeni bir butik otel açılıyor. Ev konforunu bir adım öteye taşıyan Sierra Hills Villa Hotel, dört mevsim huzurla tatil yapabileceğiniz, doğayı ve yeşili içinde barındırıyor.

Sierra Hills Villa, 10.000 m2 alana kurulmuş, 12 adet lüks villadan oluşuyor. Üç farklı türde bulunan yapı içerisinde 3+1 ve 4+1’lik deluxe villalarla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.Dilerseniz özel villanızın salon, oda ve teraslarından, ya da özel havuzunuzdan manzaranın tadını çıkarabilirsiniz Misafirleriniz gönül rahatlığıyla havuzlarına girmeleri için villalar arasına konulmuş seperatör ile  size özel   tatil keyfi planlanmış. Luks villaların  özel restaurantın da zengin kahvaltısı ve lezzetli A’la Carte  akşam yemeği ile Unutulmaz bir tatil sizleri bekliyor.

Misafirlerine Unutulmaz bir tatili yaşatma arzusunda olan  otel 1 hafta konaklamalarda misafire özel tekne turu düzenleyip Bodrum’un masmavi koylarında deniz keyfi yaşattırıyor. Aynı zamanda havaalanında özel bir araçla transfer imkanı vermekte.

Sierra Hills Villa Otel  Bodrum Torba sahiline 2 km, Bodrum şehir merkezine 4 km, havaalanına ise 28 km mesafede bulunuyor.

Tesis içerisinde, Resepsiyon, her villaya ait özel otopark, kapalı ve açık teraslı restaurant, cafe, sauna, özel jakuzi, oyun salonu, mini club, çocuk parkı, soft animasyon, kablosuz internet bulunuyor.

2018 sezonunda tanıtım amaçlı  olarak erken rezervasyonda %30 indirim yapan otel. Aynı zamanda World Karta 8 taksit imkanı vermekte. www.sierrahills.com.tr  0252 277 01 36

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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