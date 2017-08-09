Türkiye'nin buğdayına ne oldu? Ukrayna'dan buğday ithal edilecek!

Ukrayna basınında yer alan habere göre, Ukrayna Ulusal Tarım Bilimleri Akademisi ve Türk "Semila Seed" şirketi arasında, tohum üretimiyle ilgili işbirliği anlaşmasına varıldı.

Türkiye'nin bu kapsamında Ukrayna'dan 20 ton buğday tohumu ithal edeceği, şirketin ayrıca "Mariya" tipi yumuşak buğday çeşidinin Türkiye'deki tohumluk üretim hakkını aldığı belirtildi.

Şirketin, Ukrayna buğdayını Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştireceği ve Ukrayna'dan farklı çeşitteki buğdayların ekimi ile de ilgilendiği bilgisi verildi. - Kerem