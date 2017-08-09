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Türkiye'nin buğdayına ne oldu? Ukrayna'dan buğday ithal edilecek!

Buğday çeşitliliğinde dünyada eşi benzeri olmayan Türkiye, Ukrayna'dan buğday tohumu ithal etmeye başlıyor. İthal edilecek buğdayın GDO'lu olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama da yapılmadı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 19:55
Türkiye'nin buğdayına ne oldu? Ukrayna'dan buğday ithal edilecek!

Ukrayna basınında yer alan habere göre, Ukrayna Ulusal Tarım Bilimleri Akademisi ve Türk "Semila Seed" şirketi arasında, tohum üretimiyle ilgili işbirliği anlaşmasına varıldı.

Türkiye'nin bu kapsamında Ukrayna'dan 20 ton buğday tohumu ithal edeceği, şirketin ayrıca "Mariya" tipi yumuşak buğday çeşidinin Türkiye'deki tohumluk üretim hakkını aldığı belirtildi.

Şirketin, Ukrayna buğdayını Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştireceği ve Ukrayna'dan farklı çeşitteki buğdayların ekimi ile de ilgilendiği bilgisi verildi. - Kerem

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 19:55
  1. Ukrayna
  2. Türkiye
  3. buğday
  4. buğday ithalatı
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