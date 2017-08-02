'Türkiye'nin batısındaki Alman dostu kesim için üzüldüm'
Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiyeye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu. Stern dergisinin yarın piyasaya çıkacak sayısına konuşan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Almanya’nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
Almanya'nın Türkiyeye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Türkiye'nin batısındaki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin Türkiye'deki en Alman dostu kesim olduğunu belirtti. Gabriel, Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor ifadelerini kullandı.
BATIDAKİ ALMAN HAYRANLARI İÇİN ÜZÜLDÜ
Almanya'nın Türkiye'ye olan bakış açısını ortaya koyan açıklamadan 'Bizim gibi düşünüp yaşarsanız,sizi severiz' anlamı çıkartıldı.