'Türkiye'nin batısındaki Alman dostu kesim için üzüldüm'

Almanya'nın Türkiyeye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Türkiye'nin batısındaki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin Türkiye'deki en Alman dostu kesim olduğunu belirtti. Gabriel, Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor ifadelerini kullandı.

BATIDAKİ ALMAN HAYRANLARI İÇİN ÜZÜLDÜ

Almanya'nın Türkiye'ye olan bakış açısını ortaya koyan açıklamadan 'Bizim gibi düşünüp yaşarsanız,sizi severiz' anlamı çıkartıldı.