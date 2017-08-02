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'Türkiye'nin batısındaki Alman dostu kesim için üzüldüm'

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiyeye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu. Stern dergisinin yarın piyasaya çıkacak sayısına konuşan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Almanya’nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
'Türkiye'nin batısındaki Alman dostu kesim için üzüldüm'

Almanya'nın Türkiyeye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Türkiye'nin batısındaki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin Türkiye'deki en Alman dostu kesim olduğunu belirtti. Gabriel, Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor ifadelerini kullandı.

BATIDAKİ ALMAN HAYRANLARI İÇİN ÜZÜLDÜ

Almanya'nın Türkiye'ye olan bakış açısını ortaya koyan açıklamadan 'Bizim gibi düşünüp yaşarsanız,sizi severiz' anlamı çıkartıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
  1. Almanya
  2. alman
  3. gabriel
  • Hkn...Hkn...35 dk önce
    Sahtekar... içi kan ağlıyormuş içinden Ah feto ah ...başarılı bir darbe yapabilseydik şimdi Akdeniz ve Ege sahillerinde yeni vatanımızda senle kadeh tokuşturuyor olurduk diyor.
  • NUR NUR 55 dk önce
    İşinize gelirse almanya biz sizin emir erinizdeğiliz
  • HrnHrn56 dk önce
    Ya verin TC anahtarını şunlardan barışalım, biz dagda da yaşarız. Tabi sag bırakırlarsa
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