Türkiye'nin başkanlarını Abdülhamid'in torunu yetiştirecek

İkinci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, "Başkanlık Okulları" açarak geleceğin devlet adamlarını yetiştireceklerini açıkladı.

Türkiye'nin başkanlarını Abdülhamid'in torunu yetiştirecek
Eklenme: 03 Ocak 2017, 16:52
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İkinci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, "Başkanlık Okulları" açarak geleceğin devlet adamlarını yetiştireceklerini açıkladı. Osmanoğlu, Türkiye genelinde uygulamayı düşündükleri projede bizzat kendisinin de görev alacağını belirterek çeşitli hocalarla görüştüklerini söyledi.

Okulların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet göstermesi planlanıyor.

Nilhan Osmanoğlu ailelerinden bir ismin siyasete atılacağı kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisinin büyük olduğunu söyledi. Hanedanın sadece siyasette boy göstermeyeceğini, Başkanlık Okulları açarak geleceğin devlet adamlarını da yetiştireceklerini sözleyen Osmanoğlu, Başkanlık Sistemi'ni gönülden desteklediklerini ve bu çerçevede Enderun Mektepleri ya da Başkanlık Okulu çatısı altında geleceğin politikacılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Devlet yönetecek kişi de 7'sinde belli olur" diyen Osmanoğlu şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız için anlatılan hikâyeleri biz biliyoruz. 17'sinde bile bir ideoloji sahibiydi. Dolayısı ile bu çocukları öncesinden eğitmek lazım. Osmanlıda bu yapılıyordu. Bizim kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi bu. Şu anki eğitim sistemi ile devlet adamı yetiştirmemizin imkanı yok."

 
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Cengaver Osmanli

Soy Ahlaka Çekmez Ahlak Soya Çeker. bizde bir deyim vardır Tam birOsmanlı Kadını diye. malesef ben onu göremiyorumama ALLAHtan ümit kesilmez.

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ugur sener

Bu hanım hangi vasıfla başkan yetiştirecek, hani liyakat esastı?

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osmanoğlu2023

tez yetiştirinde ümmeti bu badirelerden çekip çıkarsıninşaAllah

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ekrem

Çok ŞÜkür bugünleride gördükk..Bu millet sonuna kadar sizinle Allahın inayetiyle Hanedanın olması gerekeni yapıp ülke idaresine ve yönetimine katılması gerekir..

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