Türkiye’nin Başika’da eğittiği Ninova Muhafizları, Haşdi Şabiye mi katıldı?

TSK'nın Başika’da eğittiği Ninova Muhafizları Haşdi-Şabi terör örgütüne mi katıldı? Irak basınında bu yönde iddialar gündeme geldi.

Türkiye’nin Başika’da eğittiği Ninova Muhafizları, Haşdi Şabiye mi katıldı?
Eklenme: 07 Ocak 2017, 13:09
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Irak'da Başika’da olanlar oldukça gündeme oturmuş Türk silahlı kuvvetlerinin eğittiği Ninova muhafızları Musul savaşına dahil olduktan sonra gündemde düşmüştü.

Irak medyasında son günlerde resmi ağızlardan Türkiye’nin Başika’da eğittiği (Haşdi Vatani) Ninova Muhafizlarının Haşdi-Şabi İran milis çetesine katıldıkları bilgisi paylaşıldı.

Haşdi Şabi çetesi liderleri son zamanlarda her fırsatta Türkiye’ye ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor yada tehdit girişimine kalkışıyordu.

Irak'da resmi ağızlardan yapılan bu açıklamalar sonrası ne TSK'dan nede Hükümetten herhangi bir açıklama şuana kadar, yetkililerin konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

 

Kaynak: ISLAH HABER

 
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