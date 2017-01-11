‘Türkiye’nin Başika Kampı’ndan çekilmesi…’

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni'nde konuştu.

Fikri Işık'ın konuşmasında öne çıkanlar

Kıbrıs Barış Harekatında müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman en yüksek yerlilik oranını artırmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye biliyorsunuz savunma sanayinde dışa bağımlı bir ülkeydi bu oranı yüzde 80'den yüzde 40'a kadar düşürdük. Hedefimiz yüzde 20'ye düşürmek.

MPT'nin bir hikayesi var. Projelerinin satılmasıyla ilgili adli süreç de devam ediyor. Hainlerle mücadelede gıpta ile izlenen bir ülkeyiz. Bu olay Türk savunma sanayinin geldiği noktayı gösteriyor. MPT-76'nın hayırlı olmasını diliyorum.

Fırat Kalkanı Operasyonu ile DAEŞ terör örgütünün bölgeden tamamen temizlenmesi hedefleniyor. 2 bin kilometrelik alan DEAŞ'tan temizlendi. PKK-PYD terör örgütünün kanton birleşme hayalini önlemek ve bölge insanının bölgeye tekrar dönmesine yardımcı olmak… Bölgedeki insanların kendi topraklarına dönmesi Türkiye'nin hedefi. Bu şehirlerin imarı, yaşanabilir hale gelmesi, acil ihtiyaçlarının karşılanması için de Türkiye büyük bir faaliyet yürütüyor.

Irak'a önemli bir ziyaret yaptık. Bu ziyaret çerçevesinde Başika Kampı da gündeme geldi. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne, üniter yapısına saygılıdır. Türkiye ile Irak arasında herhangi bir problemin olmasına Türkiye müsaade etmeyecek. Türk askerinin varlığı bir keyfiyet değil, zorunluluktur. DAEŞ'ten temizlenene kadar devam edecek. Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi, Türkiye'nin güveni için önemlidir. DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için Başika Kampında Türk askeri önemli bir hizmet veriyor. 700 üzerinde DAEŞ militanı etkisiz hale getirildi. 6 binin üzerinde insana eğitim verildi. Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi ve bölgede hiçbir terör örgütünün barınmaması hedefleniyor.