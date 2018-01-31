Türkiye'nin Amerika'yı kilitleyen sratejisi

Türkiye çok kararlı. Hem de hiç olmadığı kadar.

Türkiye, Güney sınırımızdan ülkemize yönelen tüm terör tehditlerini bertaraf etmeye, ortadan kaldırmaya kararlı.

Buna engel olmak isteyen ne varsa, kim varsa, hangi ülke varsa boşuna o bölgede hesap, plan yapmasın.

Türkiye gerçekten çok kararlı.

Afrin sadece başlangıç. 12. Gününe giren operasyon başarıyla devam ediyor. Çünkü Türkiye’nin hedefinde sadece ve sadece terör örgütleri var. PKK, YPG, PYD , DEAŞ ve diğer terör unsurları.

Planlı, kararlı ve titiz bir şekilde devam eden Afrin operasyonunun ilk 10 gününde 600’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Çok titiz ve dikkatliyiz. Şu ana kadar sıfır sivil zaiyat var. Buna büyük önem verdiğimiz için operasyon planlandığından daha yavaş ve titiz devam ediyor.

Afrin operasyonunun detaylarına ABD ulaşamadı. Aylar süren hazırlık ve çok gizli bir planla operasyona başlandı. Asker, istihbarat ve yerel unsurlar çok iyi koordine edildi. Operasyonun başında 15 Temmuz fatihi İsmail Metin Temel Paşa var.

Uygulamaya konan bu farklı strateji ABD’yi kilitledi.

Planlandığı şekliyle Afrin’de temizleme operasyonu eksiksiz devam ediyor.

Afrin başlangıç dedik. Sırada Membiç var.

Membiç’e yönelik bir operasyona ABD çok kızgın. Askerlerini buradan çekmeyeceğini ve operasyonun yapılmasını istemediğini açıkladı.

Ama iş işten geçmiş durumda. Türkiye Afrin’in ardından Membiç’i de terör unsurlarından arındırmakta kararlı.

Asıl büyük hazırlık ise Fırat’ın doğusuna yönelik.

Amerika’nın bütün kurumları ile büyütüp beslediği YPG- PKK asıl büyük yığınağını ve hazırlığını Fıratın doğusuna yapmış durumda.

2 bin kargo uçağı ve 5 bin tırla bölgeye taşınan silah ve cephanenin hemen hemen tamamı bu bölgede ki üslerde depolanmış durumda.

Ayn-el Arap, Tel Abyad, Ayn-el İsa, Tel Amir, Heku Cibus, Derbesiye, Tel Baydar, Kamışlı, Abdülaziz Dağı ve Mebruka üsleri , Fırat’ın doğusunda tekamül ettirilmiş ABD üsleri olarak biliniyor. Bunlar sadece bilinenleri. Ve ayrıca bu üsler hem silah deposu hem de YPG-PKK terör unsurlarının barındığı merkezler. Hatta ABD bir adım daha ileri giderek bu terör unsurlarından 30 bin kişilik bir Sınır Ordusu kurduğunu açıkladı.

Türkiye açısından bir başka büyük tehlike de bu terör yuvalarının sınırımıza çok yakın bölgelerde olması.

Gizlilik esasıyla yürütülen bir plan ve stratejinin aynısı Fıratı’ın doğusu içinde uygulanacak .

Uygun zaman ve uygun konjektür oluşturulduktan sonra Fırat’ın doğusu gündeme alınacak.

Yani Türkiye, sahada ne kadar güçlü olursa masada o kadar etkin olacağı bilinciyle hareket ediyor.

Ve Türkiye, YPG-PKK üzerinden bölgede oluşturulan Washington planlarını yerle bir ediyor.

Terör unsurları daha şimdiden sınırın öbür tarafında perişan edilmiş durumda.

Afrin’den başladı , Membiç, Fırat’ın doğusu ve Irak sınırına kadar tüm bölge terörden temizlenecek.

Başkomutan Erdoğan açık açık söyledi.

“” Irak sınırına kadar gideceğiz”” … Afrin, Membiç ve Irak sınırına kadar olan tüm bu bölgelerin sahibi bu teröristler değil. Bu bölgeleri bu eli kanlı teröristlerden temizleyip gerçek sahiplerine teslim edeceğiz “ …

Bu açıklama, Zeytindalı harekatından sonra ki Türkiye’nin hedefi ve yol haritasını da ortaya koymuş oldu.

FIRATIN DOĞUSUNDA ALARM VAR

Fıratın doğusunda daha şimdiden panik başladı. Özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde PYD-PKK unsurları alarm durumuna geçti. Önemli noktalarda ki nöbetçi sayıları artırıldı. Afrin harekatı sonrasında çok telaşlandılar. ABD askerleri ile PYD’li teröristler yan yana sokaklarda görüntü vererek eş zamanlı devriye geziyorlar. Caddelerde lüks ve her tarafı antenlerle dolu ABD araçları sık sık görülür oldu.

HEDEF GÜVENLİK KUŞAĞI

Türkiye’nin uzun vadeli hedefi, ABD’nin bölgede oluşturmak istediği terör koridorunu güvenlik kuşağı haline getirmek.

PYD-PKK ve DEAŞ ‘la ortak çalışan ABD’nin sadece İran, Irak ve Suriye’yi değil , Türkiye’yi de hedef aldığı ve terör tehdidi üzerinden kontrol etmek istediği artık aşikar.

Bu nedenle Türkiye , başlattığı operasyonla , Halep -Musul hattının kuzeyini tüm sınırımız boyunca bir GÜVENLİK KUŞAĞI haline getirmek istiyor.

Türkiye’nin bu net ve taviz vermeyen tavrı , başta ABD olmak üzere küresel güçlerin bölgede çizmeye çalıştıkları haritaya topyekün bir reddiye anlamına geliyor.

Fırat Kalkanı ve şimdi de Zeytin Dalı harekatları, Türkiye’nin, terör meselesinin şiddet boyutuyla mücadele yönteminde yepyeni bir sayfa açtığını gösteriyor. Bu iki operasyonla ,Türkiye, terör sorununu, sınırın öbür tarafında ve kaynağında bertaraf etmek için harekete geçmiş durumda.

Afrin’de tamamen yerli ve milli silahlarla operasyon yapıyoruz. Ve yüzde yüz başarımız var. Ve ilk defa Türk halkı topyekün birlik ve beraberlik içinde güvenini kazandı, cesaretini kazandı. Tek yürek oldu.

Milletin en çok ihtiyaç duyduğu “güven unsuru” yeniden inşa edildi. Böyle bir tablo en son Kurtuluş Savaşı’nda yaşanmıştı.

Türkiye bu cesaret ve özgüvenin getirdiği sağduyu ve bilinçle hareket ettiği için, çeşitli aktörlerin Suriye konusunda yaptığı tüm hesapları da teker teker bozuyor.

İhtiyaç olduğunda en önde ben giderim cepheye diyen bir lider var.

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan.

Var mı başka örneği dünyada.

Hangi güç durabilir böyle kararlı ve haklı bir milletin önünde.

Anlayın artık Türkiye ne kadar kararlı !