Türkiye'nin 'domates' açıklaması Rusya'yı rahatsız etti

Rusya Devlet Duması Tarım Komitesi Başkanı Vladimir Kaşın, Rusya’nın tarım ürünleri kısıtlamalarını kaldırmaması halinde Türkiye’nin karşılıklı tedbir almaya hazır olduğuna dair açıklamasına ilişkin, Türk partnerlerinin aşırı adım atmak yerine sorunları görüşme masasında çözmeye çağırdı.

RT’ye konuşan Kaşın, “Karşılıklı olarak faydalı ve en uygun rejimleri bulmak için gereken imkanlarımız var. Türkiye’den buğday, mısır gibi Rusya’nın tarlalarında yetiştirilen bir sürü tahıl türleri sevk ediyoruz. Sorunu abartmak değil, çözmek gerek. Tüm detayları dikkatle incelemek, karşılıklı anlayışa varmak lazım“ dedi.

Mevcut durumun ikili görüşmeler yoluyla çözülebileceğini dile getiren Kaşın, “Bu görüşmeler yoluyla çözülemeyen, yeni kriz durumların yaratılmasını gerektiren bir sorun değildir“ diye konuştu.