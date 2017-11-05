Türkiye’nin 16. büyük jeotermal enerji santrali Manisa'da açıldı

Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türkiye ekonomisindeki istikrarın devamı için bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ekonomisine yön veren gruplardan Türkerler Holding’in enerji yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ayında, Rüzgâr Enerjisi YEKA ihalesini kazanarak enerji sektöründe tüm dikkatleri üzerine çeken Türkerler, son olarak Manisa Alaşehir Jeotermal Santrali’ni de tamamlayarak jeotermaldeki gücünü pekiştirdi. Türkerler’in yeni projesi Alaşehir Jeotermal Santrali,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Manisa’da düzenlenen toplu açılış töreninde gerçekleştirilen canlı bağlantıyla resmen açıldı.

Türkiye’nin her zamankinden daha hızlı koşmaya, daha fazla üretmeye ihtiyacı olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Enerji Bakanımızın destekleriyle enerjide çok büyük bir atılım içinde. Türkerler Holding olarak biz de Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün resmi açılışını yaptığımız Alaşehir Jeotermal Santrali bu kapsamda geliştirdiğimiz değerli bir proje. Manisa’ya ve tüm Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Türkiye için 50 yıldır çalışıyoruz”

Kazım Türker şöyle devam etti: “Türkerler Holding olarak, Türkiye’nin refahı ve kalkınması için yaklaşık 50 yıldır çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin kalkınması, halkımızın refahı için bugüne kadar üzerimize düşen ne görev varsa büyük bir kararlılıkla yerine getirdik. Ağustos ayında gerçekleştirilen Dünya devi Alman Siemens’le işbirliği ile girdiğimiz Rüzgar Enerjisi YEKA ihalesini kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisindeki istikrarın devamı için bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu vizyonla, faaliyetlerimizi çok daha cesur adımlarla, daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız.”

Türkiye’nin 16. büyük jeotermal enerji santrali

Türkerler AlaşehirJeotermal Enerji Santralleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine kuruldu.

Türkerler Holding bağlı ortağı olan Türkerler Jeotermal Enerji Arama ve Üretim A.Ş. tarafından işletilen santral 24+24 toplam 48 MW enerji üretmektedir.

Alaşehir 1 Santrali 24 MW kurulu gücü ile Türkiye'nin 409. Manisa'nın ise 17. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 17. büyük Jeotermal Enerji Santrali'dir. Türkerler Alaşehir 1 JES ortalama 158.416.190 kilovatsaat elektrik üretimi ile 47.860 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Türkerler Alaşehir JES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 50 bin 291 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.

Alaşehir 2 ise yine 24 MW kurulu gücü ile Türkiye'nin 408. Manisa'nın ise 16. büyük enerji santralidir. TesisTürkiye'nin 16. büyük Jeotermal Enerji Santrali'dir. Türkerler Alaşehir 2 JES ortalama 177.840.000 kilovatsaat elektrik üretimi ile 53 bin 728 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Türkerler Alaşehir 2 JES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 56 bin 457 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.

Türkerler Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’nde toplam 20 kuyu, 8 tanesi üretim, 1 tanesi gözetim ve 11 adet enjeksiyon kuyusu mevcuttur. Türkerler’in Alaşehir’deki yatırımları diğer fazları kapsayarak devam edecek.