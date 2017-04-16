''Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacak''

TBMM Başkanı Kahraman, "İnşallah Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır" dedi.

''Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacak''
Eklenme: 16 Nisan 2017, 12:58

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.

Çankaya İlkokulu 1140 No'lu sandıkta oyunu kullanan Kahraman, sandık görevlileriyle ve vatandaşlarla tokalaştı.

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Güzel bir gün. Milli iradenin her zaman kendini göstermesi ve ona göre yönetimlerin yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. Halk oylamalarına hep alışmalıyız. En büyük söz sahibi halk. Zaten demokrasi, 'demoskratos' halkın iktidarı demek. 'Demos' halk, 'kratos' iktidar. O olmalıdır ve inşallah Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır. Oyumuzu kullandık, uğurlu olsun, bereketli olsun."

Kahraman, daha sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA

 
EtiketlerTürkiyeTBMMÇankayaBMÇanİsmail Kahraman
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