Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!

Bence birbirlerine çok yakışmışlar. Bırakalım öyle kalsınlar. Allah her iki cihanda da ayırmasin.Cevapla
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Bırakın zaten onların cenaze törenide göstermelik,kayıplarını üzüldükleri için değil,eli kanlı çocuk katilleri,bırakın sahte imamla gösteriş yapsınlar,gerçek imam gitse büyük günaha girerdi imamımızCevapla
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