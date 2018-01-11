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Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Gasp ediyorsunuz!

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Parlamentosunun Batı Trakya Türkleri için geçerli olan şer’i yetkilerin kullanımını kısıtlayan yasaya tepki gösterdi.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:51
Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Gasp ediyorsunuz!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Parlamentosu’nun Batı Trakya Türk azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren, taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ise Medeni Hukuk’un kullanılmasını mümkün kılan yasayı 9 Ocak 2018 tarihinde kabul ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Yunanistan makamlarının, azınlığın seçilmiş müftülerinin görev alanına giren başka mevzuat çalışmalarında da yaptığı gibi, bu yasa çalışmasına ilişkin olarak da seçilmiş müftülerle danışmalarda bulunmadığı vurgulandı.

Söz konusu yasanın, Batı Trakyalı bir Türk’ün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı dava üzerine hazırlandığının altı çizilerek, “Yunanistan’ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftülerini tanımayan Yunanistan’ın son dönemde cezai soruşturmalar suretiyle seçilmiş Müftülere yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını üzülerek takip ediyoruz” denildi.

Bakanlık açıklamasında, geçmişte, seçilmiş müftülere yönelik yetki gaspı suçlamasıyla açılan davalarda AİHM tarafından 5 kez suçlu bulunan Yunanistan makamlarını geçmişten ders çıkarmaya ve seçilmiş müftülere yönelik uyguladığı hukuki baskıya son vermeye davet etti.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:51
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