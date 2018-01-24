Türkiye'den Yunanistan'a uyarı! Bulanık suda...

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Operasyon planlandığı gibi devam ediyor ve şu ana kadar 214 hedef vurulmuş etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları:

Nijer'e terörle mücadelede desteğe devam edeceğiz. Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürüyor. Bölgenin terörden tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiç bir silahlı tehdidin eylemin kalmayacağı şekilde bu operasyon devam edecek.

YIL DÖNÜMÜNDE KARDAK UYARISI

(Kardak krizinin yıl dönümü) Kardak'ta 96'da yaşanan krizi bugüne taşımak, bununla ilgili bir faaliyet göstermek, yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terörle mücadeleyle meşgulken bulanık suda balık avlama hevesine komşularımızın kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Ama buna benzer bir faaliyet eğer olursa, Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin."

Rafini'nın açıklamaları:

İki ülke arasında çok eski ilişkiler var. Biz yol projesi ile birlikte bunu yeniden yaşatma arzusundayız. Bu yol bu bölgedeki halklara, kendi ürünlerini sunmak için daha yakın olmalarına fırsat verecek. Tıp eğitimi ya da eğitimi sağlamak için birbirlerine daha yakın olacak. Türk dostlarımız sözlerini tuttular. Fizibilite çalışmaları gerçekleşti.

(Afrin operasyonu) Bizlerle bilgiler paylaşıldı, operasyonun hedefini anladık. Türk halkı, Türk devleti ve Nijer Devleti'nin terörizmle mücadele konusunda birçok benzerliklere sahip. Nijer'de de Boko Haram'ı biliyorsunuz. Ülkenin güneydoğusunda bu terörist gruplar, Mali'deki topraklarda da mücadelemizi sürdürüyoruz.