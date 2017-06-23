Türkiye'den Yunanistan'a tokat gibi Ayasofya cevabı
Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'da düzenlenen Kadir Gecesi etkinliğinden rahatsız olan Yunan yetkililere yazılı bir açıklamayla cevap verdi23 Haziran 2017 Cuma 08:47
Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'da düzenlenen Kadir Gecesi etkinliğinden rahatsız olan Yunan yetkililere yazılı bir açıklamayla cevap verdi
İŞTE O AÇIKLAMA:
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınıyoruz.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının kutsal Ramazan ayını ve Kadir Gecesini kutlamak yerine, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasını çarpıtmak yoluna gitmiştir.
Temel insan hakları arasında bulunan dini özgürlükler konusunda Yunanistan’ın karnesi ortadadır.
Sadece bir iki örnek vermek gerekirse, Yunan makamlarının, Yunanistan'daki Müslüman Türk Azınlığı dini özgürlükler konusunda gittikçe artan baskıya maruz bıraktığını, olağan görevlerini yerine getirdiği için seçilmiş Müftüler hakkında davalar açtığını, ibadete açık bir caminin bulunmadığı Selanik’te Müslümanların Ramazan Bayramında, tarihi camilerden birinde namaz kılma taleplerinin bu yıl da olumsuz karşılandığını söylemek mümkündür.
Bu nedenle, başkentinde henüz ibadete açık bir cami de bulunmayan Yunanistan’ın açıklamasında belirttiği dinlerarası diyalogdan ne anladığı, soru işaretine sebep olmaktadır.
Bu çerçevede, Yunanistan’ı çağdaş, bütün dinlere saygılı ve demokratik bir ülke olmaya davet ediyoruz.
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Yusuf can19 dk önce Sizemi soracagiz serfsizler Ayasofya en kısa zamanda Camiye çevrilmelidir,içimizdeki Bizans artıkları da karşı gelirse onlara da hadleri en agir şekilde verilmelidir hayri21 dk önce dinler arasi diyalohmu...??? yinemi ayni oyun ne diyalogu kardesim,... Adam diyor Allahin oglu var sen diyorsun Alllahin oglu yok, bunun simdi neresinde bulusacaksin, baktiginda bunlar hirisiyan bile degil, hiristiyanlikta musevilikte nerede cift tanrilik???? adamlar dinlerini oncak etmisler resmen!!! Şaban23 dk önce Cevap değil yüzsüzlük saçmalık Sukru1 sa önce Ülkemizdeki kiliseler harıl harıl faaliyetteyken yunanistandaki ecdad camileri kapalı.Hani demokrasi hani insan hakları hani inanç özgürlüğü.Ayasofya hemen ibadete açılmalı nokta. ali1 sa önce Bunlara en güzel cevap Ayasofyanın ibadete açılması ile olur ancak öyle susar bunlar Deli dumrul1 sa önce Kendi ülkemizde garip hem paryaAyasofya! Ecdad Yadigari Ayasofyaavrupa'ya inat 24 saat kuranokunmalı içinde. İlhami1 sa önce Yunana cevap Ayasofya caminin ibadete açılmasıyla mümkündür biz hür bir ülke değilmiyiz iç işlerimize karışma hakkını bu yunan kendisinde nasıl görür camii olarak yıllarca ibadet yapılan bu cami' mız müze haline getiren içimizdeki yunanlılara da bir cevap verilir böylece Adm1 sa önce Cevap guzel ama daha tum dunyaya karsi curetkar olmaliydi. Ayasofya bizimdir ve 1453 de sereflenmis bir islami semboldur denmeliydi. mehmet usta1 sa önce Halen daha yunanistan'ı kınayacağınızaAyasofya yı cam olarak ibadete açın.idam cezasını çıkarın.size verilen desteği yoksa kaybedeceksiniz. vatann1 sa önce acin artik