Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap!
Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bir soruya cevaben Türkiye'ye yönelik sözleri açıklama yapıldı.14 Temmuz 2017 Cuma 17:32
Açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, 13 Temmuz günü Selanik'teki basın toplantısında, bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa, bunları aynen iade ediyoruz. Bu tür ifadeler, Başbakan Çipras'ın ne şahsına ne de makamına yakışmaktadır. Bu vesileyle, Yunanistan'da yetkili makamlarda bulunanların, ülkemizi de ilgilendiren konularda sorumlu tutum sergilemeleri beklentimizi yineliyoruz." denildi.