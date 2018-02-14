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Yıldırım'dan 'Kardak' açıklaması: Uzak durulması gerekir

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ile Ege'de yaşanan Kardak krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:18
Yıldırım'dan 'Kardak' açıklaması: Uzak durulması gerekir

Belarus'a hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, Ege'deki kardak gerginliğiyle ilgili; "İki ülkenin Genelkurmay Başkanları mayıs ayında  NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında  biraraya gelip sahadaki bu yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacak." dedi.

Başbakan Yıldırım Yunanistan ile artak Kardak krizi ile ilgili Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesi yaptığını ve bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata varıldığını söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu;

"Ege Denizi Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizi olmalıdır. Dolayısıyla Ege'de iki ülkenin paylaşacakları, ayrışacakları konulardan daha fazla. Ege'de zaman zaman baş gösteren sorunlar yeni değil, konjonktürel. Mevkidaşıma şunu söyledim. Her türlü sorunu konuşarak çözebiliriz. Gerginliklerden uzak durulmasının daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Sahada ithamlar var. Bir gerginlik veya çatışma riski tek taraflı olmaz. İhlal varsa karşı tarafta da ihlal olur. Bu ihlallerin olmaması için sadece Türkiye'nin dikkatli olması gerekmiyor. Aynı zamanda Yunanistan'daki, sahadaki aktörler de daha dikkatli olmalı. İhtilaf alanlarından uzak durmaları gerekir. Kardak ile başlayan gerilimde bazı ihlaller olmuş ve karşılık verilmiştir. Bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata vardık. İki ülkenin genelkurmay başkanlarının görüşmesi önceden kararlaştırılmıştı. Yunanistan Başbakanı bu görüşmenin NATO marjında Brüksel'de yapılması teklifinde bulundu biz de kabul ettik. Mayıs ayında zannediyorum bu çerçevede iki ülke genelkurmay başkanları bir araya gelip yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaklardır. Eğer görüşmezsenizi, konuşmazsanız yanlış kanallardan yanlı bilgiler devreye girer."

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:18
  1. Binali Yıldırım
  2. Yunanistan
  3. Kardak krizi
  4. Ege Denizi

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