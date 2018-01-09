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Türkiye'den yola çıktılar... Tam 120 kişi...

Suriyeli bazı aileler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

09 Ocak 2018 Salı 17:06
Türkiye'den yola çıktılar... Tam 120 kişi...

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyelilerin, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgelere dönüşleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Tesisleri girişinde yapılan işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Ülkesine dönen Suriyelilerden Hüseyin Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle ülkesini terk ederek İstanbul'a yerleştiğini belirtti.

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası huzur ve istikrarın sağlandığı Azez'deki ailesinin yanına dönmenin sevincini yaşadığını ifade eden Muhammed, "Türk milletine teşekkür ederim. Bizi misafir olarak kabul etti. Beş yıldır burada kalıyoruz. İş verdiler, aş verdiler, sağ olsunlar ama şimdi artık vatanımıza dönmek istiyoruz. Vatanımı, ailemi, köyümü her şeyi özledim." diye konuştu.

Remziye Basmacı da yaklaşık beş yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hiçbir sıkıntı çekmediğini belirterek, "Burada her şey çok güzel. Suriye gibi burası da vatanımız oldu ama çocuklarım orada olduğu için geri dönmeye karar verdim." dedi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 62 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:06
  1. Türkiye
  2. Öncüpınar Sınır Kapısı
  3. Fırat Kalkanı Harekatı
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