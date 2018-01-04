Türkiye'den yeni Katar hamlesi!

CinnaGen İlaç, Katar'a ilk biyoteknolojik ilaç ihracını gerçekleştirmek üzere, Katar'ın eczacılık sektöründeki en köklü şirketi Ebn Sina Medical ile 5 milyon avroluk anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye'den Katar'a MS, romatoid artrit, antikanser ve kan hastalıkları alanlarında biyoteknolojik ilaç ihraç edilecek.

Al Faisal Holding iştiraki Aamal Group bünyesinde yer alan ve Katar ilaç pazarının yüzde 50'sinden fazlasını kontrol eden Ebn Sina Medical ile CinnaGen İlaç arasında biyoteknolojik ilaç ihracı için yapılan anlaşmanın imza töreni Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in de katılımıyla Doha'da gerçekleştirildi.

İmza töreninde CinnaGen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Haleh Hamedifar, Ebn Sina Medical Genel Müdürü Sherif Shehata ve CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO'su Ferhat Farşi hazır bulundu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, burada yaptığı konuşmada Türk ilaç şirketi CinnaGen İlaç ile Katar şirketi Ebn Sina Medical arasındaki işbirliğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Özer, “Türkiye ile Katar şirketleri arasındaki bu tür ilişkiler her geçen gün artıyor. Bu işbirlikleri, her iki ülkenin ekonomisini olumlu yönde etkileyecek ve geliştirecektir. Türk şirketleri Katar'ı ziyaret etmeye, yeni iş fırsatları kurmaya ve Katar şirketleriyle sağlam ve uzun ömürlü iş ortaklığı kurmaya teşvik ediyoruz." dedi.

CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferhat Farşi ise Katar eczacılık sektörünün en köklü şirketlerinden biri ile 5 milyon avroluk anlaşma imzaladıklarına işaret ederek, bu sayede Sri Lanka, Cezayir, Moldova, Bosna Hersek, Ürdün, Senegal ve Ekvator'un ardından şirket olarak, Katar ile ilk biyoteknolojik ilaç ihracat anlaşmasını yaptıklarını kaydetti.

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde şu an fabrika yatırımlarının devam ettiğini aktaran Farşi, bu yılın üçüncü çeyreğinde pilot üretime geçeceklerini, Ar-Ge ile birlikte toplam yatırım tutarının 100 milyon doları bulacağını aktardı.

"Türkiye'de üs kurmaya hazırlanıyoruz"

Türkiye'de 100 milyon dolarlık bir yatırımla biyoteknoloji üssü kurmaya hazırlandıklarını bildiren Farşi, şunları kaydetti:

"2018 yılının Eylül ayında üretime geçecek. Henüz üretime geçmeden milyonlarca dolarlık ihracat bağlantısı yapmaya başladık. Katar, dünyanın en hızlı gelişen ekonomisine sahip. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin tıp alanında kullanılmaya başlamasıyla birçok kanser türü, kan hastalıkları ve nadir hastalıkların tedavisi mümkün olmaktadır. Katar'da biyoteknolojik ilaç kullanımı da aynı hızda büyüme trendinde.

Bu anlaşmayla Ebn Sina Medical ile aramızda stratejik bir işbirliği kurarak Katar sağlık sektörünün biyoteknolojik ilaçlara ulaşılabilirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye'nin Katar'a eczacılık ürünleri ihracatı yaklaşık 1 milyon avro. Yaptığımız 5 milyon avroluk anlaşma ile ülkemizin Katar'a ilaç ihracatını 5 kat artırmış olacağız. CinnaGen İlaç olarak biyoteknoloji alanında iki ülke arasındaki ilk işbirliğini gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma ayrıca bölge ülkelerine yönelik yeni işbirliklerinin de kapısını açacak."

Şirketin Türkiye'deki üretim ve Ar-Ge merkezi yapımının devam ettiğini hatırlatan Ferhat Farşi, fabrikada Eylül 2018'de pilot üretime başlayacaklarının altını çizerek, yaptıkları yatırımlar ile Türkiye'deki biyoteknolojik ilaç üretimine ve gelişimine önemli katkı, Türkiye'nin katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlamak istediklerini anlattı.

Türkiye'de ortak arayışındayım"

Ebn Sina Medical Genel Müdürü Sherif Shehata ise biyoteknolojik ilaçların Katar halkı ile buluşmasını sağlayacak söz konusu anlaşmadan son derece memnun olduklarını söyledi.

Özellikle kariyerinin başından beri Türkiyede uzun vadeli işbirliği kurabilecekleri ortak arayışında olduğunu anlatan Sherif Shehata, "Bunu CinnaGen ilaç ile gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'den gelecek MS, Romatoid Artrit, Anti-kanser ve kan hastalıkları alanlarındaki biyoteknolojik ürünlerin satış ve pazarlama aktivitelerini gerçekleştireceğiz." dedi.