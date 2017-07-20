Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak görüyoruz. Bu tür beyan ve eylemlerin çözüm arayışlarını daha güç hale getirdiği açıktır" dedi. 

"ÇÖZÜM ARAYIŞINI GÜÇLEŞTİRİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki beyanlarıyla ilgili bir soruyu cevapladı. Söz konusu beyanları Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak gördüklerinin altını çizen Müftüoğlu, "Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki beyanlarını Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak görüyoruz. Bu tür beyan ve eylemlerin çözüm arayışlarını daha güç hale getirdiği açıktır" şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın doğusunda patlak veren soruna ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm bulunmasından yana olduklarını kaydeden Müftüoğlu, Türkiye’nin başta Minsk süreci olmak üzere bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimleri desteklemeye devam edeceğini aktardı. Müftüoğlu, ilgili tüm tarafların da bu doğrultuda hareket etmelerinin önem taşıdığını ifade etti. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
  1. Türkiye
  2. Ukrayna
  3. Hüseyin Müftüoğlu
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maaşlar bu hafta hesapta… Kim ne kadar alacak? İşte detaylar
    1. Maaşlar bu hafta hesapta… Kim ne kadar..
    2. Galatasaray'dan Tosiç bombası!
    3. Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk'..
    4. FETÖ'cü hainlerle ilgili çarpıcı detay
    5. Tansu Çiller: BÇG belgelerini Akşener..
    6. Aykut Kocaman'dan transfer duyurusu!
    7. Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul..
    8. Diriliş Ertuğrul kadar olay olacak..
    9. İpler iyice gerildi: Paramızı geri..
    10. Chelsea Alvaro Morata'yı açıkladı
    11. Almanya felaketi yaşadı! Sokaklarda..
    12. Yeni Bakanlar Kurulu'nun yaş..
    13. Kars'ta 'yeşil liste'deki terörist..
    14. Trump’ın papazı da CIA otelindeymiş!
    15. Dolu yüzlerce kuşu telef etti
    16. Donald Trump'ın oğlu ve damadı..
    17. CHP'den skandal çıkış: Kabul etmeyiz
    18. Dolar güne nasıl başladı?
    19. Bulgaristan’dan Türk Akımı duyurusu
    20. CHP'den yeni eylem kararı! Bugün..
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!