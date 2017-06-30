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Türkiye’den Yemen’e 10 sahra hastanesi

Yemen SağlıkBakanı Nasser Baoum,Yemen’e bir sahra hastanesi getirecek olan Türk gemisinin yakında Aden’e ulaşacağını söyledi.

30 Haziran 2017 Cuma 17:07
Türkiye’den Yemen’e 10 sahra hastanesi

Sahra hastanesinin Aden ve Taiz de hizmet vereceği kaydedildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TIKA, Türk Kızılayı ve IHH’nın Yemen’de insanı yardım ve kalkınma projeleri yaptığı belirtildi.

Kızılay lojistik yardım görevlisi Adem Karakaya, Türkiye’den gelen geminin ayrıca 10 ton un, bin ton makarna ve 34 ton ilaç getireceğini açıkladı.

Karakaya, geminin 10 mobil hastane, sağlık görevlisi ve yüz akülü elektrikli sandalye getireceğini söyledi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:07
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  3. Yemen
  4. Karakaya
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