Türkiye'den 'Yapay Zeka' adımı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, TOBB, TTGV ve YASED’in de içinde bulunduğu, “Dijital Dönüşüm Platformu” kurduklarını belirtirken, imalat sanayinde yapay zekayı devreye sokacak yeni bir yol haritası çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

Endüstride 4.0 dönemi için geri sayım başladı. Türkiye, imalat sanayiinde yapay zekayı devreye sokacak yeni dönem için çalışmalarına hız verdi. Yeni sanayi devrimine hazırlık düzeyini artırmak, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve ihtiyaç duyulan dijital teknolojilerin geliştirilmesinde etkin rol almak amacıyla Dijital Dönüşüm Platformu kuran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye’nin dijital dönüşüm gündeminin belirlenmesinde de öncü bir rol üstelenecek. Özlü, şunları söyledi:

“Endüstride dijital dönüşüme ilişkin çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülüyor. Endüstride 4.0 ile ülkemizde imalat sanayinde yapısal bir değişiklik olacak. Bu amaçla öncelikle ilgili tarafları bir araya getiren bir platform kuruldu.

Platform Türkiye’de 4. sanayi devrimi/dijital dönüşüm sürecinin planlanması ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacını taşıyor. Başkanlığını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın yaptığı Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nun üyeleri TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, TOBB, TTGV ve YASED.

KOBİ’ler unutulmadı

Platform çalışmalarının yanı sıra, Sanayinin Dijital Dönüşümü Yol Haritası hazırlanmasına yönelik olarak, ‘KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Sağlanmasına Yönelik Politika Değerlendirme Çalışması’ projesinin de yürüterek tamamladık. Tüm bu çalışmalar neticesinde, ‘İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası’ oluşturulması çalışmalarında son aşamaya geldik.

Bu faaliyetlerin yanı sıra, mesleki eğitim sistemimizin geliştirilmesi ve dijital dönüşüm sürecinde ortaya çıkması öngörülen işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

300 ‘Teknik Kolej’

Protokol kapsamında; Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB), mesleki eğitime yeni bir anlayış getirecek, ‘Teknik Kolejler’ kurulması amaçlanıyor. Bu kapsamda 2017 içinde Aksaray, BursaKestel, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Şırnak, Afyonkarahisar, Antalya ve Tokat OSB’lerde MEB eğitim bursu destekli 9 adet Teknik Kolej kurularak eğitim-öğretime başlandı. Söz konusu kolejlerin diğer illerimizde de sayısının artırılması ile, ‘300 OSB içinde en az 300 Teknik Kolej’ kurulması hedefleniyor ve çalışmalarımıza bu çerçevede devam ediliyor.”