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Türkiye'den teröristlere gönderiliyordu! Sınırda yakalandı

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriye'deki PYD/YPG'li teröristlere götürüldüğü belirlenen 202 kamuflaj ve 20 çift ayakkabı ele geçirildi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:51
Türkiye'den teröristlere gönderiliyordu! Sınırda yakalandı

Dünya Gümrük Haftası nedeniyle toplantı düzenleyen Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, kurum olarak milli güvenlik tedbirleri kapsamında teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda son olarak terör örgütü üyelerine gönderilen kamuflaj ve ayakkabı ele geçirildiğini belirten Aygün şöyle konuştu:

"Cilvegözü'nde teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasıyla beraber ticari yasaklar önemli ölçüde azaltılmış durumda. Milli güvenlik tedbirleri çerçevesinde tabii ki malların gidişine kısıtlamalar koyuyoruz. Tam bir teyakkuz ve alarm halindeyiz. En son Cilvegözü'nde YPG üniformaları yakaladık. El koyduk ve bakanlığa yazısını yazdık. Yük içine gizlenen 202 kamuflaj ve 20 ayakkabıya el koyduk. Bu üniformaların Suriye tarafında YPG terör örgütü militanları ve SDG tarafından kullanılan kamuflajlar olduğunu belirledik. Bu olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:51
  1. cilvegözü sınır kapısı

YORUM YAZ

  • Emekli48Emekli4823 dk önce
    Bunu yapanları vatana ihanetten derhal idam edeceksin ki. İbret olsun.
  • SeyfullahSeyfullah33 dk önce
    Herhalde PKK'lıların fistanları bitti.Acele bunların yerine entari ve eteklik göndersinler
  • IkraIkra54 dk önce
    Bunu yapan hainler son halkasina kadar yakalanmali..
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