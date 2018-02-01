Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Mihraç Ural'ın iadesini talep ettik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan terörist Mihraç Ural’ın tutuklanmasını ve iadesini istediklerini açıkladı.01 Şubat 2018 Perşembe 11:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Biz Rusya'dan Mihraç Ural için izahat istedik. Bu şahsın tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedik. Bu şahıs kırmızı bültenle aranan bir isim. Rusya'nın bize verdiği listede bu isim yok. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor.” dedi.