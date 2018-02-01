Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Mihraç Ural'ın iadesini talep ettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan terörist Mihraç Ural’ın tutuklanmasını ve iadesini istediklerini açıkladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:49
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Mihraç Ural'ın iadesini talep ettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Biz Rusya'dan Mihraç Ural için izahat istedik. Bu şahsın tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedik. Bu şahıs kırmızı bültenle aranan bir isim. Rusya'nın bize verdiği listede bu isim yok. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor.” dedi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:49
  1. Mihraç Ural
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Rusya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Arif Sağ, MESAM'ı soyuyor, devlet...'
    1. 'Arif Sağ, MESAM'ı soyuyor, devlet...'
    2. 'Babayiğit'ten yerli otomobil..
    3. Balon ekmek
    4. Bahar havası gidiyor...
    5. ''O olayda büyük sorumluluğu var"
    6. Türkiye'den Fransa'ya tokat gibi cevap
    7. Yeditepe Üniversitesi’nden 'iş' için..
    8. Türkiye'den terörist Mihraç Ural için..
    9. Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u..
    10. ABD'den tarihi iki yüzlülük!..
    11. Türk savunma Sanayii'nden o ülkeye..
    12. İstanbul Valiliği Taksim Meydanı..
    13. Araç tescilinde yeni dönem
    14. İTO'dan SMS teşekkürü
    15. Terör hamisi Avrupa ülkesinde..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine..
    17. Müslüman katili liderin evine..
    18. Türk mühendislerle Suudi Arabistan’da..
    19. Drone görüntüledi! Türk tankları..
    20. Burseya Dağı'nda yakalanan..
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Mezarlar kendi kendine...
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Mezarlar kendi kendine...
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor