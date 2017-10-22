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Türkiye'den terör koridoruna karşı Türk koridoru

Hatay-Reyhanlı hattında ‘İdlib-Afrin koridoru’ kuran Türkiye, Hakkâri Şemdinli’de ‘Kandil’, Hakkâri Derecik hattında ise ‘Kerkük koridoru’ için harekete geçti.

22 Ekim 2017 Pazar 18:47
Türkiye'den terör koridoruna karşı Türk koridoru

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak, üs bölgelerini garantiye almak için Irak-Suriye sınır hattında terör örgütlerine her an askeri müdahale başlatabilecek 3 koridor oluşturdu. Olası bir tehdit sonrası alınacak müdahale kararı için askeri planlar hazır. Gerektiğinde anında müdahale edecek birliklerin görev dağılımı yapıldı. Hatay-Reyhanlı'daki 'İdlib-Afrin koridoru' terör örgütünün tehdidine karşı aktif hale getirildi ve harekât başladı. Hakkari Şemdinli'deki 'Kandil koridoru'nda, Hakkari Derecik'teki, 'Kerkük koridoru'nda ise görev gücü elleri tetikte bekliyor.

KORİDOR GENİŞLİYOR

Hatay-Reyhanlı üzerinden oluşturulan İdlib-Afrin koridoru Pentagon destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kılıfı altında bölgede varlığını koruyan YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunun boğazını kesmek için başlatılan harekat ile aktif hale getirildi. TSK destekli ÖSO bu koridordan İdlib'e girerek Dar Ta İzza bölgesine kadar koridoru genişletti. Terör koridorunun kesilmesi açısından hayati önem taşıyan Afrin bu koridor sayesinde güneyden kuşatılırken, İdlib'in iç kesimindeki terör unsurlarına karşı yürütülecek temizleme operasyonunda yerini sağlamlaştırdı.

KANDİL SIZMALARINA GEÇİT YOK

Türkiye'nin Irak ve İran sınır hatlarının kesiştiği Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde oluşturulan koridorun ucu terör örgütü PKK'nın kamplarının bulunduğu Kandil'e çıkıyor. PKK'nın, Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmeye yönelik olası bir hamlesinde burada hazır bekletilen birlikler harekete geçerek koridoru aktif hale getirecek ve terör örgütüne operasyon başlayacak. İhtimaller dâhilinde olası bir harekât için askeri planın hazır tutulduğu belirtiliyor. Bu koridor Kandil'den sızmaların da önüne geçecek.

ERBİL'E KUZEY KALKANI

Hakkâri'nin Derecik bölgesi civarında ise Kerkük koridoru için bir cephe açıldı. Koridorun karşısında Erbil yer alıyor. Kuzey Irak'ın gayrimeşru korsan referandumunun ardından bölgede yükselen tansiyonu fırsat bilen terör örgütünün Kerkük'teki Türkmenlere yönelik en ufak müdahalesinde koridor aktif hale gelecek. Hazır bekletilen askeri birlikler Türkiye'nin kırmızıçizgisi olan Musul-Kerkük hattı için gerektiğinde devreye girecek. Bu koridor ile Türkiye, Irak merkezi hükümetinin Barzani ile mücadelesinde gerektiğinde kuzeyden destek sağlayacak.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 18:47
  1. Türkiye
  2. İdlib
  3. terör örgütü PKK
  4. ÖSO
  5. İdlib-Afrin koridoru
  6. terör koridoru
  7. TSK
  • MehmetMehmet5 sa önce
    İşte müslümanTürk. Peygamberimizin övdüğü millet. Eshab-ı kiramdan sonra dine hizmet Türk gavmine geçti. İnşaallah kıyamete kadar yine dine hizmet türk milletinde olacak. Elhamdülillah şu anda yavrularımız 5 yaşlarında Allahını peygamberinı öğreniyor.Ne mutlu Allahın dinine hizmet edenlere.
  • alaettin alaettin 12 sa önce
    YARABUHAKKI HAKİM KILMAK İSTEYEN OSMANLI TORUNLARINİ MUZAFFER KIL FETİHLER İHSAN EYLEYOLUNAHİZMET ETMEYİ KOLAY KILSIN ASKERİMİZİ KORU DÜŞMANI ZELİL VE HAKİR KIL AMİN İNŞALLAH AMİN
  • birisibirisi14 sa önce
    Kerkükteki şii Türkmenlerele allah sizi haşra görürsün amin.
  • Hüseyin Hüseyin 14 sa önce
    Helal olsun Abadile ve Erdoğana çalışıyorlar
  • AdıgeAdıge15 sa önce
    O kadar mazlumlara el uzattıgüzel ülkem Allah herşeyi görür bilir..Allah ülkemi her daim muktedir eylesin..AMİN.
  • MehmetMehmet15 sa önce
    Allah hem Turku hem Kurdu hemde butun mazlumlari korusun
  • VeliVeli15 sa önce
    Herkes kendi derdini dusunsun. Bu ulkeye hic birsey olmaz evelallah
  • ugurugur16 sa önce
    cok ihtiyac var insallah korur
  • AnalizAnaliz16 sa önce
    Allah muslumanlari korusun
  • AhmetAhmet16 sa önce
    Allah Türkü korusun.
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