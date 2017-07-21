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Türkiye'den terör devleti İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ile ilgili açıklama geldi.

21 Temmuz 2017 Cuma 17:37
Türkiye'den terör devleti İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve cuma namazının kılınamamasına ilişkin, "Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif'in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve bir an önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükunetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kudüs'teki Harem-i Şerif'te bir kez daha cuma namazının kılınamamasından, ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’teki Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür. Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif’in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve bir an önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükunetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir."

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 17:37
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