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Türkiye'den Telafer'deki DAEŞ terörüne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Telafer'deki Türkmenlere yönelik DEAŞ terörüne ilişkin, "Terör örgütünün, Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur." ifadelerini kullandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:50
Türkiye'den Telafer'deki DAEŞ terörüne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, "Terör örgütünün, Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur." açıklamasında bulundu.

Müftüoğlu, DEAŞ'ın Türkmenlere yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Terör örgütünün, Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur." ifadesine yer veren Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Türkmen soydaşlarımızın acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Telaferlilerin DEAŞ esaretinden kurtarılması amacıyla Irak Güvenlik Güçleri'nce planlanan operasyonun, şehrin etnik ve mezhepsel dokusunu korumaya azami özen gösterilerek bir an evvel gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır."

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kaplan, DEAŞ'ın Telafer'den güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 200 Türkmeni bir süre alıkoyduktan sonra infaz ettiğini bildirmişti.

Kaplan, infaz edilen Türkmenlerin yaklaşık 2 ay teröristlerce hapishanelerde tutulduğunu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtmişti.

DEAŞ'ın aylardır Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçe merkezinde birçok aileyi muhtemel bir askeri müdahaleye karşı canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçışlarına izin vermediği ifade ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ, Ağustos 2014'ten bu yana Musul'un batısında yer alan Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer'i elinde tutuyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:50
  1. telafer
  2. ışid türkmen
  3. daeş türkmen
  4. deaş türkmen
  5. hüseyin müftüoğlu
  • Güney DoğuluGüney Doğulu27 dk önce
    Böyök AZBD nerede ?Beraber katletmedikleri nereden malum?
  • vatansevervatansever33 dk önce
    Ulkemuz her yandan saldiri ve kiskirtma altinda. .iceride disarida.. katar,krizi,yunan,alman,ingiliz,abd,bae, ermeni ,daes,vsvs.kopekler ususuyor..ama hepsi aslan ayaga kalkincaya kadar..,elbet ki sabreden ve allaha cc iman edenler kazanacak insaallah..daes kopekleri nasumlari katletmek muslumanlik mi?allahiniz cc bunu mu emrediyor?suphesiz benim allahim cc bunu emretmiyor ve yine suphesiz siz yoldan cikmis,sapik bir topluluksunuz..benim dinim fitne emretmez,masum kani dokmeyi hic emretmez..
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