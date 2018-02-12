Türkiye'den tarihi hamle! O ülke peşine düştü

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçtiğimiz hafta düzenlenen Singapur Air Show'da 16 helikopter satın alınacağına ilişkin Kanada ile anlaşma imzalamıştı.

Daha sonra Kanada, uçakların Filipinler'de isyancılara yönelik operasyonlarda kullanılacağına ilişkin gelen bilgi üzerine anlaşma ile ilgili inceleme başlatmıştı..

Lorenzana, Kanada'yla yapılan anlaşmanın bu hafta içerisinde iptal edileceğini ifade ederek, "Helikopterler için Kore, Rusya, Çin ve Türkiye'ye ve diğer ülkelere bakıyoruz" dedi.

Kanada'nın helikopterlerin kullanım amacına ilişkin eleştirisine yönelik Lorenzana, "Helikopterleri onlardan istemiyoruz, bu helikopterleri satın alıyoruz. Bu helikopterleri ne amaçla kullandığımız bizi ilgilendirir" diye konuştu.

TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T 129 ATAK helikopteri, hem tarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor..

ATAK helikopteri, tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzili Mızrak tanksavar füzesi ATAK'ın silahları arasında yer alıyor..

T-129 ATAK, 5 palli ana rotor, güçlü motoru, yeni nesil hedef tespit sistemi, entegre kask sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisi, sayısal kokpit mimarisi, görev bilgisayarları ile gelişmiş uçuş ve atış kontrol istemleriyle öne çıkıyor.

Helikopter, iki pilotun da maksimum görüşe sahip olduğu tandem adı verilen önlü arkalı kokpit dizaynıyla dikkati çekiyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip ana rotor sistemi ve her biri bin 292 beygir güç üreten iki motoru helikopteri benzerlerinden üstün kılıyor.

Ortalama görev ağırlığıyla 274 kilometre hıza ulaşabilen ATAK, standart yakıt ile 3 saat havada kalabiliyor ve 519 kilometre menzile ulaşabiliyor. 14 metre 60 santim uzunluğa ve 3 metre 95 santim yüksekliğe sahip helikopter, paller ile gövdenin yakın olmasının da etkisiyle üstün bir manevra kabiliyeti gösteriyor. 360 derece manevra gücüne sahip ATAK helikopteri, 90 dereceye yakın açılarla yükselme, dalma, burun ya da kuyruk sabit kalacak şekilde kendi etrafında dönme ve yan uçuş gibi manevraları başarıyla gerçekleştiriyor.

ATAK, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet top mermisiyle görev yapabiliyor. ATAK helikopterinde gece-gündüz termal görüş ve hedefleme sistemi ile avcı kaska montajlanmış nişangah sistemi bulunuyor. Hedefleri lazer sistemiyle koordinatlayan ATAK, çıplak gözle görmeden de hedefi yok edebiliyor. Helikopterde milli kriptolama yeteneğine sahip haberleşme sistemleri, sayısal video kayıt sistemi ve sayısal harita uygulamaları da bulunuyor.