Türkiye'den tarihi başarı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dünyanın en büyük üçüncü büyümesini Türkiye'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu anda Türkiye'nin bunu nasıl elde ettiğini anlamaya çalışıyorlar" dedi.

Canikli, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programında, 16 Nisan'ın önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, o dönemeci de milletin desteğiyle geçtiklerini söyledi.

Artık Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurgulayan Canikli, kim ne yaparsa yapsın Türkiye'nin önünün açıldığını dile getirdi.

Nurettin Canikli, ekonomide dengeleri bozmak amacıyla, özellikle vatandaşın doğrudan günlük hayatını olumsuz yönde etkilemek amacıyla ekonomiyi hedef alan çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Bunun da başarılamadığını belirten Canikli, Türkiye'nin bir kez daha bu alanda da tarih yazmaya devam ettiğinin altını çizdi.