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Türkiye'den tarihi başarı

Başbakan Yardımcısı Canikli, 'Dünyanın en büyük üçüncü büyümesini Türkiye, 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdi" dedi

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:45
Türkiye'den tarihi başarı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dünyanın en büyük üçüncü büyümesini Türkiye'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu anda Türkiye'nin bunu nasıl elde ettiğini anlamaya çalışıyorlar" dedi.

Canikli, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programında, 16 Nisan'ın önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, o dönemeci de milletin desteğiyle geçtiklerini söyledi.

Artık Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurgulayan Canikli, kim ne yaparsa yapsın Türkiye'nin önünün açıldığını dile getirdi.

Nurettin Canikli, ekonomide dengeleri bozmak amacıyla, özellikle vatandaşın doğrudan günlük hayatını olumsuz yönde etkilemek amacıyla ekonomiyi hedef alan çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Bunun da başarılamadığını belirten Canikli, Türkiye'nin bir kez daha bu alanda da tarih yazmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:45
  1. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli
  2. Türkiye
  3. AK Parti
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 gün önce
    Mevlam yar ve yardımcımız olsun bu çalkantılı dönemde inşaAllah
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