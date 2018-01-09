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Türkiye'den Soçi öncesi terör örgütü PKK uyarısı

Türkiye, 29-30 Ocak’ta Soçi’de toplanacak Suriye zirvesine katılacak Kürt temsilcileri, PKK/PYD sızmasına karşı uyardı.

09 Ocak 2018 Salı 10:32
Türkiye'den Soçi öncesi terör örgütü PKK uyarısı

Zirve öncesinde gerçekleşecek hazırlık toplantısında listeler kontrol edilecek ve katılımcılar arasında PYD ile ilişkisi olanların üstü çizilecek.

Suriye’de çözüm arayışında gözler, ay sonunda gerçekleşecek Soçi zirvesine çevrildi. Suriye’nin geleceğinin konuşulacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi 29-30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde toplanacak toplanacak. Zirveye katılacak olan taraflar kendi hazırlıklarını sürdürüyor.

SIZMAYA KARŞI UYARI
 
Toplantıya katılacaklar için ince elenip sık dokunuyor. Toplantıya PYD dışında Kürt grupların katılması bekleniyor. Türkiye, PYD’nin bu gruplar içerisine sızmaması için yoğun çaba harcıyor. Kongreye katılması planlanan Kürt gruplardan, Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi, PYD’nin sızma girişimlerine karşı uyarıldı. Konseyi temsil edecek heyet içerisinde PYD’lilere yer verilmemesi konusuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

LİSTE DIŞI BIRAKILACAK
 
Soçi Zirvesi öncesi, Suriye’de üç garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran zirveye hazırlık toplantısı yapacak. Zirve öncesinde gerçekleşecek hazırlık toplantısında da Türkiye tüm listeleri elden geçirecek. Değerlendirme sırasında katılımcılar arasında PYD’yle yakından uzaktan alakası olanların liste dışı bırakılması sağlanacak.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:32
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