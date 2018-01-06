Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den sınır ötesi yardım

Dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım 1944'te, bugün Gürcistan sınırlarında kalan Ahıska bölgesinde sürgüne gönderdiği Ahıska Türkleri topraklarına dönmeye başladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:56
Türkiye'den sınır ötesi yardım

Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Türkgözü sınır kapısına 14 kilometre uzaklıktaki Ahıska bölgesinde bugünlerde mutlu bir hareketlilik görülüyor. 1999 yılında Gürcistan'ın Avrupa Konseyi'ne üye olurken Ahısta Türkleri'ne dönüşlerine izin verilmesi nedeniyle özellikle Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'de yaşayan Ahıska kökenli Türkler, ata topraklarına dönmeye başladı.

Ahıska Bölgesi'nde yaşayan arsa sahibi ailelere ekonomik destek sağlamak ve aynı zamanda bölgede yaşayan diğer etnik kimliklere sahip insanlarla daha kolay entegrasyon sağlamaları için, TİKA tarafından hazırlanan proje kapsamında bölgedeki 17 Ahıskalı Türk ailelere 150 metrekarelik sera ile 20 aileye de arı desteğinde bulunuldu. Çifçilik yaptığı Azerbaycan'dan 2005'de Gürcistan'ın Abastuman'a gelen 3 çocuk babası Behsetov, şöyle dedi:

"Türkiye'dan Allah razı olsun. Kendi dertlerini bırakıp bizim dertlerimizle uğraşıyor. Bize destek veriyor. Önceden yaklaşık 10'ar kovan arı verdiler. Daha sonra da sera kurdular. Çok mutluyuz. İnsanın kendi öz vatanında olmasından daha iyi bir şey olamaz." 
Babası Seyfettin ve kardeşleri ile birlikte 2009'da Azerbaycan'dan Vale kasabasına gelerek yaşamaya başlayan Hanzede Dursunov ise, "TİKA daha öncede evimizi yaptı. Ardından sera  ve arı verdiler. Bundan başka ne isteyebiliriz ki? Allah Türkiye'yi başımızdan bozmasın" dedi.

SÜRGÜN

Dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım 1944'te, bugün Gürcistan sınırlarında kalan Ahıska bölgesindeki yaklaşık 200 köyde oturan Türk kökenli halkı, trenlerle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürgün etmişti.

Yaklaşık 30 gün süren tren yolculuğu sırasında 86 bin kişiden 17 bini açlık, hastalık ve soğuktan hayatını kaybetmişti. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirilen Ahıska Türklerinin, bulundukları yerden ayrılmalarına ve yakınlarını ziyaret etmelerine 1956'ya kadar izin verilmemişti.

Orta Asya'ya yerleştirilen, 'Osmanlı Türkleri' olarak da bilinen Ahıska Türkleri'nin, Stalin'in ölümünden sonra ana yurtlarına dönmek için yaptığı girişimler sonuç vermemişti. Bugün 500 bine yakın Ahıska kökenli Türk'ün, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna'da yaşadığı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:56
  1. Ahıska
  2. türkiye
  3. yardım
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    535 metrobüsü her gün dört garajda 250’nin üzerindeki görevli temizliyor
    1. 535 metrobüsü her gün dört garajda..
    2. Bu ekmeği sakın yemeyin!
    3. Fenerbahçe'den Nunnaly açıklaması
    4. Onun kimliğimin eşi benzeri yok
    5. İstanbul trafiğinde pes dedirten..
    6. Sahil yolunda araba çarptı, feci..
    7. Türkiye'den sınır ötesi yardım
    8. Karadeniz yaylalarında komandolar eksi..
    9. İnternette tanıştı! Evini basıp..
    10. Başbakan talimat verdi: İnceleme..
    11. Erdoğan'dan görevden alınan..
    12. Van'da 1 yılda 5.5 ton uyuşturucu ele..
    13. Donald Trump'ın başını ağrıtan kitap..
    14. Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı geceden..
    15. Mısır'da polis merkezinde çatışma çıktı
    16. Toronto Pearson Havalimanı'nda iki..
    17. Görevden alınan başkandan Erdoğan'a..
    18. İnşaatın filesiz kısmından aşağı düşen..
    19. Ozan Tufan duyunca inanamadı! 'Allah..
    20. Modacı bozuntusu kendini bakın nasıl..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    Rus kuklası Kadirov'dan bomba İran açıklaması!
    Rus kuklası Kadirov'dan bomba İran açıklaması!