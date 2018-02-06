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Türkiye'den Rusya'ya 'domates' tepkisi: Bir an önce son verin

Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu, "Rusya Federasyonu’nun domates ithalatında kısıtlamaları ve engelleri sadece Türk domates ihracatçılarına uygulanmaktadır. Bu kısıtlayıcı uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 13:58
Türkiye'den Rusya'ya 'domates' tepkisi: Bir an önce son verin

Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulunca, "Rusya Federasyonu’nun domates ithalatında kısıtlamaları ve engelleri sadece Türk domates ihracatçılarına uygulanmaktadır. Bu kısıtlayıcı uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz." çağrısı yapıldı.

Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulunun, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın kendi üreticilerini ve üretimini koruma gerekçesiyle Türkiye’den domates ithalatını kısıtlamaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kısıtlı sayıda 3 firmaya ihraç izini verilmesi ve son olarak 1 Şubat 2018'den itibaren bunlara daha önce bu ülkeye ihracatı olmayan 5 firmanın ilave edilmesinin, uzun yıllardır Rusya'ya ihracat yapan, yatırımları bulunan sektörün önde gelen firmalarını mağdur ettiği vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1990’lı yıllardan günümüze kadar Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ürünlerini ihraç eden, bu amaçla da Rusya Federasyonu’nda büyük yatırımlara imza atarak Rus ekonomisine katkı sağlayan ve Rusya Federasyonu’ndaki işletmelerinde çalıştırdıkları personellerle Rusya istihdamına katkı sağlayan sektörün öncü tecrübeli firmaları, bu uygulamadan rencide olmakta, yıllarca elde ettikleri kazanımları ve tecrübeleri heba edilmektedir."

Türkiye'deki firmaların, modern paketleme tesisleri başta olmak üzere Rusya'nın talep ettiği tüm kriterlere fazlasıyla sahip olunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu, sözde kendi üretim ve üreticilerini koruma adına Türkiye’den domates ihracatına kısıtlama getirmesine rağmen, Türkiye dışında diğer ülkelerden yaptığı domates ithalatını her geçen gün artırmaktadır. Yani Türkiye’ye getirilen kısıtlama sonrası Rusya’nın diğer ülkelerden yaptığı domates ithalatı 2017 yılının ilk 9 ayında 395 bin 919 ton olarak gerçekleşerek bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artış göstermiştir. Rusya Federasyonu, Türkiye’den domates ithalatını kısıtlamasına rağmen, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, İran, Azerbaycan, Belarus gibi ülkelerden domates ithalatını artırarak devam ettirmektedir. Bu durum göstermektedir ki Rusya Federasyonu’nun domates ithalatında kısıtlamaları ve engelleri sadece Türk domates ihracatçılarına uygulanmaktadır. Bu kısıtlayıcı uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz."

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 13:58
  1. Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu
  2. domates yasağı
  3. Rusya

YORUM YAZ

  • AHMET ALI AKAHMET ALI AK55 dk önce
    Hani anlaşmıştık yine yan çizimeyin rus çuklar
  • YenerYener1 sa önce
    Adamlar idlip i yerle bir ediyor çoluk çocuk paramparça ediyorlar biz kalkmış domatesi tartışıyoruz Allah bunun hesabını sormaz mı
  • 040604062 sa önce
    Rusyaya esir olmuşuz
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