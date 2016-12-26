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Türkiye'den Rusya'ya sürpriz öneri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rus Turizm Ajansı ile gerçekleştirdiği toplantıda, büyük Rus şirketlerinin yüz binlerce çalışanının Türkiye’de tatil yapmasını tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'den Rusya'ya sürpriz öneri
Eklenme: 26 Aralık 2016, 09:06
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Rusya ile ilişkilerin düzelmesinin ardından ikili temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rusya’dan Türkiye’ye daha fazla turist çekmek için yeni bir hamle yaptı. Bakanlık yetkilileri, Rusya’daki muadil kurum olan Rusya Turizm Ajansı ile toplantı yaptı. Moskova’da gerçekleşen toplantıda iki ülkenin de turizm ilişkilerinin artırılmasına yönelik taleplerde bulunduğu öğrenildi.

Toplantıda Rusya daha fazla Türk vatandaşının ülkelerini ziyaret etmesini talep etti. Rusya’nın bu talebine Türk yetkililerin, Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin geçen yıl olduğu gibi kaldırılması durumunda Türk turist sayısının artacağını belirttiği öğrenildi.

‘ÖZEL SEKTÖR DE İŞİN İÇİNDE OLMALI’

Toplantıda Türkiye ise büyük Rus şirketlerinin çalışanlarının Türkiye’de tatil yapmalarının sağlanmasını talep etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, şöyle konuştu:

“Rusya’da çok büyük şirketler var. Bu şirketlerde yüz binlerce kişi çalışıyor. Bakanlık olarak bunların Türkiye’de tatil yapmasını sağlayabilir miyiz diye düşündük. Bu teklifi kendilerine götürdük. Onlar da teklifi araştıracaklarını, değerlendireceklerini söylediler. İlk defa götürdüğümüz bir teklifti. Onların da çalışması gerekiyor. Tarih kesinleşmedi ama Türkiye’de ocak ayında bir toplantı yapacağız. Bu toplantının gündemine de tekrar bu meseleyi getireceğiz. Bunun gerçekleşmesi için iki ülkenin masaya oturup anlaşması gerekiyor. Bu anlaşmanın içerisinde özel sektörün de olması gerekiyor. Özel sektöre verilecek kolaylıklar. Bunu ekonomik değer haline getirmemiz gerekiyor. Daha o noktada değiliz. Biz bunu fikir olarak sunduk. Bir dahaki toplantımızda da bu fikre yönelik reaksiyon bekliyoruz.”

 
EtiketlerKültür ve Turizm BakanlığıRusya
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