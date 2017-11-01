Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın PYD'yi Astana'ya davet etmisi üzerine Türkiye'nin olaya tepki gösterdiğini ve konunun önemli ölçüde çözüldüğünü açıkladı.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizim beklentimiz Erbil yönetiminin attığı yanlış adımdan geri dönmesidir. Tamamen iptal edilmesi yönündeki beklentiyi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Telafer'den kaçan kardeşlerimizin evlerine dönmesi bizim için önem taşıyor.

HABUR SINIR KAPISI BUNDAN SONRA KAPANMAYACAK

Irak Türkmenleri bağlamında, Kerkük bağlamında bizim herhangi bir etnik gruba karşı negatif tavrımız söz konusu değildir. Burada Irak Kürtlerine karşı bir cezalandırma tavrı söz konusu değil. Dün akşam itibarıyla, memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme yaşandı ve İbrahim Halil Kapısı, Erbil tarafından Irak merkezi yönetimine devredildi. Biz Habur Sınır Kapısı'nı bundan sonra da kapatmayacağız. İnsani olarak gidip gelmeler devam edecek, kapı Irak merkezi yönetimi tarafından yönetilecek.

Irak'ın DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi bizim için memnuniyet verici bir gelişmedir. Irak topraklarının PKK terör örgütünden tamamen temizlenmesi için de fırsat var. İbadi ile Cumhurbaşkanımız bu konuyu görüştüler. Beklentimiz, ABD'den, koalisyondan bu tarihi fırsatı değerlendirmek.

SURİYE'DE ÖNCELİĞİMİZ İDLİB

Suriye'de çatışmasızlık bölgesi uygulaması devam ediyor. Astana toplantılarının 7'ncisinde de bunun altı çizildi. Bizim öncelikli amaçlarımızdan birisi orada ilan edilen ateşkesin kapsamlı şekilde uygulanması. İdlib şu anda 2 milyondan fazla insanın yaşadığı vilayet haline gelmiş durumda. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Bizim beklentimiz kısa sürede oradaki terör yapılarının tamamen temizlenmesi.

Somali Başbakanını sayın Cumhurbaşkanımız burada kabul ettiler. Ülkemize yaptığı ziyarette de bundan sonra Türkiye'nin Somali'ye yapacağı yardımlar ele alındı. Oradaki insani, askeri, siyasi yardımlarımız da devam edecek.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Myanmar'da devam eden Arakan krizi, bizim bütün gayretlerimize rağmen hala devam ediyor. Tamamen ortadan kalkmış değil. 600 binden fazla Arakanlı Müslüman 2 hafta içinde evlerini terk ettiler. Bizim uluslararası topluma tekrar çağrımız bu krize bir an önce çözüm bulunmasıdır.

Japonya Başbakanı Abe tekrar Başbakan oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Sayın Abe döneminde iyi ilişkilerin daha da güçlenerek devam etmesi en temel arzumuzdur.

New York'taki terör saldırısını biz de en şiddetli şekilde kınıyoruz. Terör saldırılarının insanlık adına hiçbir yerinin olmadığını ve kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Failin ismi ya da aidiyeti üzerinden yapılması muhtemel tartışmalar konusunda uyarımızı yapmak istiyorum. Yalnız kurt, psikolojik sorunları olan kişi gibi değerlendirmeler yapılırken, adı Müslüman ise, radikal İslam terörizmi gibi isimlerin kullanılmasının yanlış olduğunun altını çiziyoruz. Terörün dini, dili, ırkı olmaz.

CHP'Lİ TEZCAN'IN İFADELERİ

CHP'li milletvekili Tezcan'ın açıklama ile ilgili Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri ile ilgili biz suç duyurusunda bulunduk. Bu tür ifadeler, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu milletin iradesine de bir saygısızlıktır. Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' diyemezsiniz. 'Diktatör' söyleminin kimler tarafından kullanıldığını biz çok iyi biliyoruz. Buradan çağrımız bu tür seviyesiz ifadelerden muhalefetin de kaçınmasıdır.

BARZANİ'NİN RANDEVU TALEBİ

Neçirvan Barzani'nin randevu talebi tabiki değerlendirilir. Ama bunun için orada Erbil yönetiminin bir takım adımlar atması gerekiyor. Yani orada Irak'ın toprak bütünlü ile ilgili gelişmeler yaşandıkça bu tür talepler zamanla değerlendirilecektir.

RUSYA'NIN PYD'Yİ DAVET ETMESİ

Kabul etmemiz asla mümkün değildir. PYD ve YPG'li olmayan Kürtlerin davet edilmesinde sorun görmüyoruz ama PYD/YPG terör örgütüdür. Orada fiili durum yaratarak kendine alan yaratarak bir noktaya gelmiş terör örgütüne Astana gibi platformda yer verilmesini kabul etmeyiz. Arkadaşlarımızın da müdahalesi ile sorun büyük oranda çözüldü. Bundan sonra da bu tür girişimleri memnuniyetle karşılamamızın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum.

BÜYÜKADA DAVASI KARARI

Schröder sayın Cumhurbaşkanınızın eski bir dostudur. Zaman zaman da görüşürler. Fakat o görüşmeyi bu tahliyelerin bir ön görüşmesi ya da bir hazırlığı olarak değerlendirmek büyük hata olur. Bu son tahlilde bir yargı sürecidir. Bunu ona bağlamak doğru olmaz. Basında çıkanlar bizim teyit ettiğimiz haberler değildir.