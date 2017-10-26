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Türkiye'den Rusya'nın 'domates' kararına sert tepki

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri, Rusya’nın Türkiye’den yapacağı domates ihracatını 4 firmayla sınırlamanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:00
Türkiye'den Rusya'nın 'domates' kararına sert tepki

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Türkiye'den sadece 4 firmaya domates ihracatı için izin vermesi kararını kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Federasyonu’nun bu kısıtlamasının sektörde tekelleşmeye ve haksız rekabete sebep olacağı savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uygulama, yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına büyük zararlar verecektir. Ayrıca, bu uygulama üreticiler üzerinde kartel oluşturacak ve üreticilerimiz, ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılacaktır. Tek taraflı olarak belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı yapmayacak ve gayri resmi uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır."

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminin dünya standartlarının üzerinde olduğu vurgulanarak, "İnsan ve çevre sağlığı odaklı üretim yapan üreticilerimiz, üretim alanlarında tarım teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanarak Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iş birliği içinde büyük başarılara imza atmıştır. Birlik olarak sektörde önü alınamayacak zararlara sebebiyet vermemesi açısından Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek tüm ürünlerde tüm firmalara kısıtlama olmadan izin verilmesini talep ediyoruz." denildi.

AA

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 15:00
  1. Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri
  2. Rusya
  3. Türk domatesi
  • MsfrMsfr3 sa önce
    Ersin bizden degil, o bir fetocu.
  • SabriSabri4 sa önce
    ...siz kimsiniz bilemedik...
  • ersinersin4 sa önce
    siz hem domatesi satmaya hemde s400 almaya mecbursunuz
  • JurnalJurnal4 sa önce
    BU KOSKOCA TÜRKİYENİN HİÇ Mİ HAYIRI YOK...HAYIRIMIZA VERELİM...DOMATES DEDİĞİNİZ NEDİR Kİ?
  • SakaryalıSakaryalı6 sa önce
    Yahu ne domates miş bee
  • MehmetyaziciMehmetyazici6 sa önce
    Kesincokbuyukrusvetdondu
  • Ahmet muhtar pasaAhmet muhtar pasa6 sa önce
    muhtemelen sectikleri 4 firmadan kazik yememislerdir, o yuzden onlari secmisler. bizim milletimizin icinde maalesef uc kagitci cok. once sahtekarliga calisir kafalari. bize de uc kagit cektiler ahlaksizlar.
  • sancarsancar6 sa önce
    S400 ile domates işinin suyu çıktı.
  • BackraundBackraund7 sa önce
    Ne uçağı ne elçiyi unutmadılar
  • HAŞMETHAŞMET7 sa önce
    doğrusu bir türk olarak utanıyorum türkiyenin uğraştığı şeye bakın
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