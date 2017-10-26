Türkiye'den Rusya'nın 'domates' kararına sert tepki
Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri, Rusya’nın Türkiye’den yapacağı domates ihracatını 4 firmayla sınırlamanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.26 Ekim 2017 Perşembe 15:00
Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Türkiye'den sadece 4 firmaya domates ihracatı için izin vermesi kararını kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Rusya Federasyonu’nun bu kısıtlamasının sektörde tekelleşmeye ve haksız rekabete sebep olacağı savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Uygulama, yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına büyük zararlar verecektir. Ayrıca, bu uygulama üreticiler üzerinde kartel oluşturacak ve üreticilerimiz, ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılacaktır. Tek taraflı olarak belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı yapmayacak ve gayri resmi uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır."
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminin dünya standartlarının üzerinde olduğu vurgulanarak, "İnsan ve çevre sağlığı odaklı üretim yapan üreticilerimiz, üretim alanlarında tarım teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanarak Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iş birliği içinde büyük başarılara imza atmıştır. Birlik olarak sektörde önü alınamayacak zararlara sebebiyet vermemesi açısından Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek tüm ürünlerde tüm firmalara kısıtlama olmadan izin verilmesini talep ediyoruz." denildi.
AA
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Msfr3 sa önce Ersin bizden degil, o bir fetocu. Sabri4 sa önce ...siz kimsiniz bilemedik... ersin4 sa önce siz hem domatesi satmaya hemde s400 almaya mecbursunuz Jurnal4 sa önce BU KOSKOCA TÜRKİYENİN HİÇ Mİ HAYIRI YOK...HAYIRIMIZA VERELİM...DOMATES DEDİĞİNİZ NEDİR Kİ? Sakaryalı6 sa önce Yahu ne domates miş bee Mehmetyazici6 sa önce Kesincokbuyukrusvetdondu Ahmet muhtar pasa6 sa önce muhtemelen sectikleri 4 firmadan kazik yememislerdir, o yuzden onlari secmisler. bizim milletimizin icinde maalesef uc kagitci cok. once sahtekarliga calisir kafalari. bize de uc kagit cektiler ahlaksizlar. sancar6 sa önce S400 ile domates işinin suyu çıktı. Backraund7 sa önce Ne uçağı ne elçiyi unutmadılar HAŞMET7 sa önce doğrusu bir türk olarak utanıyorum türkiyenin uğraştığı şeye bakın