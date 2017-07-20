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Türkiye'den Rumlara Kıbrıs resti: Gerekeni yapacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatının 43. yılı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada "Kıbrıs Türkünün refahı bizim milli meselemizdir. Atılması gereken adımları atacağız." restini çekti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:10
Türkiye'den Rumlara Kıbrıs resti: Gerekeni yapacağız

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla KKTC'ye giden Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta çözümün sürekli önüne geçen Rum tarafına tepki gösterdi.  "Hatırlanacağı üzere Türk tarafı çözüm iradesini 2004 yılında hayata geçirmiş ve referandumda evet oyu kullanmıştır. Bu sınavdan Kıbrıs Türkü alnının akı ile çıkmış çözüme evet demiştir. Rum tarafı da birlikte yaşamaya hazır olmadığını ortaya koymuş hayır oyu kullanmıştır. Maalesef aynı tutum bugün de devam ediyor." ifadelerini kullanan Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti;

RUM TARAFI İPE UN SERİYOR

"Rum tarafı ipe un seren yaklaşımını sürdürüyor. Masayı devirmeyi hedefleyen  tutum yüzünden bu süreç akamete uğramıştır. Adil kalıcı bir çözümün elde edilmesi için KKTC de garantör Türkiye de her türlü sorumluluğunu yerine getirmiş ama beklenen sonucu görememiştir. Kıbrıs konferanslarından bir sonuç alınamayacağı net olarak anlaşılmıştır.

TÜRKİYE KIBRIS TÜRK HALKINI KORUMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir ancak Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özelliktedir. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya devam edeceğini bir kez daha belirtiyorum.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

Rum tarafının yıllardır devam eden anlaşılmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk halkına ödetilmesi büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlıkların giderilmesi için atılacak adımlar bir an önce atılmalı.Kıbrıs Türkünün refahı bizim milli meselemizdir. Atılması gereken adımları atacağız. "

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:10
  1. Binali yıldırım
  2. KKTC
  3. Kıbrıs Barış Harekatı
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