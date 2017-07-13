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Türkiye'den Rum Yönetimi'ne uyarı!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, uyarılara rağmen hidrokarbon faaliyetleri kapsamında bölgeye sondaj gemilerini göndermesi üzerine yazılı bir açıklamada bulundu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:01
Türkiye'den Rum Yönetimi'ne uyarı!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını göz ardı etmesi ve gereken uyarıların yapılmasına rağmen, hidrokarbon faaliyetleri kapsamında bölgeye sondaj gemilerini göndermesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

DHA'nın haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavrına karşılık eşgüdüm içerisinde gereken karşılığın verileceği belirtilen açıklamada Dışişleri Bakanlığı "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada´nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını gözardı ederek, Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetleri yakından takip edilmektedir.

"GEREKLİ UYARILAR YAPILDI"

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmıştır.

Bu defa da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak verdiği sözde ruhsatlar çerçevesinde bir sondaj gemisi çalışmalarına başlamak üzere bölgeye intikal etmiştir.

Esasen, Kıbrıs Konferansı da dahil olmak üzere, Türk tarafının tüm iyi niyetli gayretlerine rağmen müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ana nedeninin Rum tarafının kendini Ada´nın tek sahibi olarak görme anlayışı olduğu açıktır.

"GEREKEN KARŞILIK VERİLECEK"

Türkiye gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin Ada´nın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru haklarını görmezden gelerek yürüttüğü tek taraflı faaliyetlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile eşgüdüm içerisinde gereken karşılık verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:01
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