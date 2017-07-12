Türkiye'den Rum kesimine sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'in, "Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir" yönündeki skandal açıklamasına Türkiye'den sert tepki geldi.

Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Anastasiadis, günlük alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile açıklama yapmalıdır" dedi.

'SÖZ SÖYLEME HAKLARI YOK!'

Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin kopmaz bir tarihi bağa sahip olduğuna dikkat çeken Türkeş, "Anastasiadis'in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı yoktur" diye konuştu.

Türkeş, Pekin'de yapılan "Tek Yol Tek Kuşak Uluslararası Forumu"nda yaşadığı olayı da aktardı ve şunları söyledi:

"Forumda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' adına da projelere destek vereceklerini söyledi. Çipras, ne zamandan beridir 'Kıbrıs Cumhuriyeti' adına uluslararası toplantılarda açıklama yapıyor. Bu bir... İkincisi ise, okullarda Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) kutlanmasına yönelik kararı alan Rum liderliği. Anastasiadis önce bunlara cevap vermeli. Önce sen kes Yunanistan ile bağlarını..."