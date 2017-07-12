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Türkiye'den Rum kesimine sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in, "Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir" şeklindeki skandal açıklamasına Türkiye'den sert tepki geldi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:48
Türkiye'den Rum kesimine sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'in, "Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir" yönündeki skandal açıklamasına Türkiye'den sert tepki geldi.

Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Anastasiadis, günlük alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile açıklama yapmalıdır" dedi.

'SÖZ SÖYLEME HAKLARI YOK!'

Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin kopmaz bir tarihi bağa sahip olduğuna dikkat çeken Türkeş, "Anastasiadis'in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı yoktur" diye konuştu.

Türkeş, Pekin'de yapılan "Tek Yol Tek Kuşak Uluslararası Forumu"nda yaşadığı olayı da aktardı ve şunları söyledi:

"Forumda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' adına da projelere destek vereceklerini söyledi. Çipras, ne zamandan beridir 'Kıbrıs Cumhuriyeti' adına uluslararası toplantılarda açıklama yapıyor. Bu bir... İkincisi ise, okullarda Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) kutlanmasına yönelik kararı alan Rum liderliği. Anastasiadis önce bunlara cevap vermeli. Önce sen kes Yunanistan ile bağlarını..."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:48
  1. tuğrul türkeş
  2. kıbrıs rum kesimi
  3. türkiye kıbrıs
  • vatansevervatansever40 dk önce
    Sap diye oturmus laflar yerine...zerre kadar ruma guven olmaz..2.bosna yasanir..allah cc muhafaza..bence adanin tamamini turkiyeye baglayalim..onlar misafir olsun
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    zaten bir bağları yok gittiğinizde görürsünüz ermeniye davranır gibi davranıyorlar bizlere çoğu ingiliz pasaportu taşıyor ama alırlar babayı yok öyle yağma
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Tuğrul Türkeş, Çok Doğru Söylemiş.
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