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Türkiye'den Pakistan'a dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketinde ölen ve yaralananların acılarının paylaşıldığını bildirdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:13
Türkiye'den Pakistan'a dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketinde ölen ve yaralananların acılarının paylaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen seller sonucunda can kayıplarının yaşandığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Pakistan halkının acısını yürekten paylaşıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışma duygularımızı yineliyoruz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:13
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