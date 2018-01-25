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Ömer Çelik'ten Almanya'ya sert tepki: Sınırı aşıyorsunuz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bazı Alman politikacıların Afrin operasyonuna yönelik eleştirilerine cevap vererek sınırların aşıldığını ifade etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:44
Ömer Çelik'ten Almanya'ya sert tepki: Sınırı aşıyorsunuz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi Twitter hesabı üzerinden bazı Alman politikacıların Afrin eleştirilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Eleştiri biçimlerinin tüm sınırların aşılması anlamına geldiğini ifade eden Çelik, "Terörizmle mücadelede orantılılıktan bahsederek Türkiye’nin meşru mücadelesine karşı tavır almak, terörü himaye etmenin örtülü anlatımıdır. Bu kadar meşru bir mücadeleyi en zor şartlarda ve tüm insani hassasiyetleri gözeterek veriyor Türkiye. Terör örgütünün bölge halkına zalimane davranışlarını görmeyenler şimdi bölge halkının insani durumundan bahsediyorlar. Birileri, buralarda yaşayan kardeşlerimiz ölümden kaçarken sınırlarını kapattı, mazlumların hayatlarına duyarsız kaldı, sadece Türkiye bu insanlara kucak açtı. Türkiye insani durumlar karşısında en hassas ülkedir. Türkiye'nin terörle mücadelesi meşruiyeti en yüksek mücadeledir. Buna karşı çıkanların hangi amaçlar güttükleri son birkaç günde iyice ortaya çıkmıştır. Bölgedeki Kürt, Türkmen, Arap tüm halkların kardeşçe yaşama iradesinin ve hakkının adıdır Zeytin Dalı. Katliam şebekesi terör örgütlerine terk edilmeyecektir bu insanlar. Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için hukuka uygun olarak en yüksek meşruiyetle verdiği mücadele aynı zamanda bölge halklarının terör örgütlerine terk edilmeyeceğinin beyanıdır. Bu meşru mücadeleye karşı çıkanlar meşruiyetle bağlarını kopardıklarını ve başka maksatlarla hareket ettiklerini göstermiş oluyorlar" açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:44
  1. Ömer Çelik
  2. Avrupa Birliği
  3. Afrin
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