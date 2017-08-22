Türkiye'den müthiş silah! Dünyada benzeri yok

Roketsan tarafından tasarlanan 2.75” Lazer Güdümlü CİRİT füzesi, ucuz ve hassasiyeti düşük güdümsüz roketler ile yüksek maliyetli güdümlü Anti-Tank füzeleri arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla tasarlandı.

CİRİT, Roketsan tarafından geliştirilmiş olan standart CİRİT POD’undan ve Akıllı POD’dan atılabilmektedir. Akıllı POD, sahip olduğu platform ile iki yönlü veri iletişimi ve envanter bilgisi sağlama özellikleri ile CİRİT füzesinin etkinliğini artırmaktadır. CİRİT, yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran tüp komplesi içerisindedir.



CİRİT, aerodinamik yapısı ve kompozit katı yakıtlı motoru sayesinde, klasik 2.75” füzelere göre, 8 km ile sınıfının en uzun menziline sahip.



Ayrıca CİRİT füzesi çok maksatlı (Zırh Delici, Anti-Personel ve Yangın Çıkarıcı) harp başlığı ile birlikte yüksek infilaklı harp başlığı opsiyonlarına sahip.



Halen geliştirilmekte olan Milli Atak Helikopterinin (T-129) resmi füze sistemi olarak tanımlanan CİRİT sistemi çeşitli platformlara (Helikopter, İHA, Kara Aracı, Sabit Platform, Hafif Saldırı Uçağı, Deniz Platformu) entegre edilebilmekte.



Öne Çıkan Özellikleri

CİRİT, hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet ile maliyet etkin çözüm sağlayan sınıfının en uzun menzilli füzesi.