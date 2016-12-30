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Türkiye'den müthiş 'Korkut-D' operasyonu

Kos Adası açıklarında karaya oturan Alcatras’da, Aselsan’ın geliştirdiği Korkut-D Hava Savunma Sistemi’nin taşındığı iddia edildi.

Türkiye'den müthiş 'Korkut-D' operasyonu
Eklenme: 30 Aralık 2016, 08:49
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İstanbul’un Tuzla limanından yola çıkarak Antalya’ya giden Türk bandıralı Alcatras adlı yük gemisinin 25 Aralık Pazar gecesi Bodrum’un Akyarlar Mevkisi açıklarında dümeni kitlendi. İçinde 5 personel bulunan 28 metre uzunluğundaki gemi, fırtınanın da etkisiyle Yunanistan’ın Kos Adası’nda bulunan Lambi plajına 100 metre kala sığ sularda karaya oturdu. Fırtına nedeniyle üç gün boyunca kurtarma çalışması yapılamadı. Fırtınanın 28 Aralık sabahından itibaren etkisini yitirmesiyle kurtarma çalışmaları başladı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Önceki gün iki römorkorla yapılan kurtarma çalışmalarına bir Yunan Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Bölgeye gelerek uluslararası sulardan kurtarma çalışmalarını izleyen 313 nolu Türk Sahil Güvenlik Botu’na, Yunan Sahil Güvenlik Botu engel olmaya çalışınca gerginlik yaşandı. Birbirleriyle burun buruna gelen sahil güvenlik botundaki subayların, güverteye çıkarak bir süre konuşmaları dikkat çekti. Konuşmanın ardından Yunan Sahil Güvenlik botu uzaklaşarak kurtarma çalışmasının yapıldığı bölgeye geçti.

Karaya oturan Türk gemisini izleyen Yunan basını geminin içinde brandalanarak korunan ‘gizemli bir kargo’ olduğunu belirtti. Yunan medyası daha sonra gizemli kargonun ASELSAN’ın ürettiği KORKUT Hava Savunma Sistemi olduğunu iddia etti. KORKUT’un en önemli özelliklerinden biri Yunan jetlerinin en önemli kozlarından olan tahrip gücü yüksek, harp başlıklı SCALP-EG gibi seyir füzelerini engelleyerek imha etmesi olarak gösteriliyor. Savunma uzmanları SCALP seyir füzeleri sayesinde Yunan Hava Kuvvetleri’nin bölgede üstünlüğü olduğunu belirtiyor. Uzmanlar Yunan Ordusu’nun yakından izlediği KORKUT sayesinde Türk hava savunma sistemine karşı Yunanistan’ın en büyük kozu SCALP üstünlüğünün elinden alındığı ifade ediyor.

TRANSFER EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarının başladığı 28 Aralık Çarşamba günü saat 16.00 civarında ise, ‘gizemli kargo’ Alcatras’a yanaşan başka bir Türk gemisine transfer edilerek Yunanlıların eline geçmesi engellendi. Kos Adası’nda yaşayan P.A. isimli Yunan vatandaşı, kargonun Alcatras’a yanaşan başka bir Türk gemisine aktarılış anlarını sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

ŞUBAT’TA TESTLERİ BAŞLIYOR

ASELSAN tarafından üretilen ve ilki Ekim ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen KORKUT Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi’nin donanma için geliştirilen modeli ‘KORKUT-D CIWS 35’in ilk prototipi de ortaya çıktı. Bir süredir ASELSAN’ın bahçesinde sergilenen ve sosyal medyaya fotoğrafı düşen prototipte 35 milimetrelik iki adet otomatik top bulunuyor. KORKUT-D sistemi, seyir füzeleri ve anti-gemi füzeleri başta olmak hava tehditlerini karşı etkin görev yapacak. Sistemin Şubat 2017’den itibaren testlere başlaması bekleniyor.

Kaynak: Sabah

 
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no name

bu bir assagilik kompleks değil turkiyenin icinde oldugu komik durum.. devlet yonetiminin uzun yillardir gösterdiğizafifetten meydanaolumsuz vakalar silsilesine eklenen vahim bir durum..turkmenlere silah gonderirsin yolda kendi kendine operasyon yaparsin.sonra can dundar gibi o.çocukları çıkar seni maymuna çevirir lafa gelince buyuk devletsin..askerine sahip çıkamazsınhelikopterle yunanistanamuttefik dedigin ulkenin ulkemizde katliyamyaptiran ajanlarınıtaşır gikin çıkmaz sonrada b.k nu yemis garga gibi düşününyunanistan yazılıma eristimi ? dis isleri toplantinin sızması fuat avniler merasim sokak patlamasi ardindan teroristin taziye çadırıbunlarda muhtesem operasyon ..darbe gunu sozcu gazetesinin cb. nin adresini paylasmasi bu gun hala sozcunun var olmasi bunlar muhtesem operasyonlar.. adil oksuzun unnutturulmasi omer halis demiri katleden lerin 60 bordo berelinin pkk bolgesinden lublana kacmasi suikast timinden kayip olan bir yuz basinin unutulmasıal birde bu cikti karşımıza..firtina haberlerini 1 ay onceden veren devlet cok onemli dediği geliştirdiğisavas aletini firtinda deniz yoluyla götürüyorsanirsin kara yolari hep kapalı hava alanlari çalışmıyor..nefes nefese operasyon dediginizsanki turk istihbara tinin yada ozel kuvvetlerin yunanistana sizip yunan ceza evinden darbecileri kaçırması..sizin operasyon dediginiz sey habere gore ülkedendeniz yoluyla yola cikan cikan bir takim seylerin kaza sonucu uluslar arasi kara sularda gelisen bir olay..habere konu olan ulke yunanistan..ulkeyi iktidar ne boktan hale getirdi hepiniz aptal oldugunuz icin farkinda degilsiniz..uluslar arasi kara sularda bu ulkenin vatandaslari terorist israil tarafindan katledildi..yine istanbul kadar buyuklugu olmayan yunanistan darbecilere ev sahipligi yapiyorve yunanistan benim ülkemden yola çıkan lari uluslar arası sulardar sa tehdit ediyor..vayy be ....en kotu gunde bu ulje cok daha iyi durumdaydı..birisi 2002 kadar operasyonu özlemiş..aklinca alay etmekte bok herif..2002 den once tansu ciller li dönemdeyunanistana bakinhaddini turkiye nasil bildirmiş..sen bugun darbecileri alamazken 2002 den once kardak kayaliklarinda turk sat konandolari yunan askerlerini bak nasil rehin alıp yunan bagragini indirip turk bayrağınıdikmiş..o asker gidecek o bayrak dikilecek emrinin verildigi en kotu en zayif gunlerimizdenbu günlere. geldik.. sene 95 lerde genel kurmay başkanı aksam kahvemi atinada icecegim diyordu..turkiye savas hazirligina basladiginda yunanistan kendi ulkesinde 20 km sinirdan ice çekilmekle yetiniyordu..ve abd nin araya girmesi ile yunanistan bugun var...saolsun bu nazik hukumet ataları m.kemelinhurmetten midir bilmem ama iktara ilk geldiginde yunanistana zeytin dali uzatti.halada uzatmakta..mesur bir soz vardıçözümsüzlük çözüm değil..verin kıbrisi bitsin bu is diyen bir hukumet oldukca yunanistan daha cok seye el koyar veya koymaya çalışır..nede olsa bu iktidar iktira ilk deldinde kırmızı kitaptan yunanistani silip dost ilan etti..her haber muhalefet olayına gelince bu ulke de dogdum ve yaşıyorum..bu ulkede olan biten her onemli önemsizseyler beni ailemi ve sahip oldugum her seyi dogrudan ilgilendiriyor..15 temmuzda gördüm ki..devletiyönetenler ne devlete hakim ne de ulkeyehakim.. sorumsuz davranislari millete hayati ile maal oldu.milletin huzurunda ozur ve af dilediler.."milletim beni af etsin" af etmiyorum adalet yerini bulana kadar af etmiyecem guvenmiyorum ..ve tip haberlerde onlarin kabahatleri..sorumsuz davranışları ulkenin sahip oldugu herseyi riske atmalari..ulkeden gitme meselesine gelince hic düşünmüyorum..ölümdaha iyidir..dedem uc dusman askerini kursuna dizen bir osmanli çavuşu..bende en az 3000 bin tanesini kursuna dizmeye gönüllüyum..bu ülkeyibirakip gitmem..sizler iktidara gonul verip ram olanlarsiniz bense ulkenin yonetimi icin farkli stratejiler farkli fikirler uretenim..yasadiklarimizi yorumlayip elestirenim..bir gun ulkenin yonetiminde soz sahibi olabilir veya adaylarin dusunce dunyasina katki saglaya bilirim.veya sorumlu kisilerin hatalarini dilr getirerek onlari korkutup hata yapmamalari konusunda motive edebilirim..ama siz şak şakcilar ulkenin guvenligi konudunda guvenlik zaifeti oluşturuyorsunuz..bu aradajaugar kardesim her yorumdan haberdarsın sitede de haber takipcisi isen ilgine tesekkurler .beyenmesende..yok calisan yorumlari duzenleyen ise akit haberi dini melelerden dolayi durusundan dolayi kendime yakınbuluyorum destekliyorum ..face twiter gibi medyalari vatana ihanet sayiyor kullanmiyorum..diyer medyakuruluslarinin ihanetini biliyorum .onlari takip ederek onlarin sitelerinebir tik yaparak ihanetlerine ortak olamam..size rahatsizlik veriyorsam bunuda bildirmeniz e posta yoluyla mumkun..bu ulke cok daha fazla guzellik ve kahramanlik hak ediyor..neden bir yunan sahil guvenlik botu batirmayi yada it dalaşındabir yunan ucagi düşürmeyiyetkililer düşünmüyor..yunanistan haddiniasali cok olmadimi ?nato yada bu kanal uzerinden bir mesaj verilmesi gerekmez mi ?en azindan darbecib askerleri barindirmasi sebebiyle yunanistan kara harekatida dahil bir cok şeyihak ediyor..cumhur başkanın yatak odasini basip 18 kursun sikacaksin sonra yunanistana sığınacaksın..bu bir savas sebebir..ama malesef su korkak benim degil devletin assagilik kompleks duruşu elimidekinide yunanistana kaptirma tehlikesidir

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Hasan ali

Iddia ettikleri sistemi boylesine kucuk ve korunaksiz bir balikci teknesinde gonderecegimizi dusunecek kadar kucuk goeuyolar bizi bu yunanlilar.Ya bu yunanlarda hic akil yok ☺

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Mustafa Cakir

No Name: evet, 2002 ye kadar yapılan operasyonları özledik.

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Jaguar_gfb

No name; kardeşim bakıyorumda her haberde muhalefetsin. Memnun değilsen memleketten gidersin bu kadar basit.

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Hakan

No name denen yorumcu ! Sen iyice assagilik kompleksine girmissin !Merak ediyorum !! Bu aileden gelen birseymi? Irsimi acaba

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no name

hemde ne operasyon..kendi kendine operasyon yapan aptallar ulkesi olduk..bu ulkede bir işdesifir hatali yapilsa ama ne mümkün

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