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Türkiye'den Muhaliflere zırhlı araç sevkiyatı

Türkiye Suriye'nin kuzeyinde asayişi sağlayan Özgür Suriye Polisi'ne zırhlı araç sevkiyatı yaptı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:40
Türkiye'den Muhaliflere zırhlı araç sevkiyatı

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin desteği ile Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DEAŞ'tan başta Cerablus olmak üzere önemli bölgeleri temizlemişti.

CERABLUS'TA POLİS TEŞKİLATI KURULDU

Fırat Kalkanı Harekatı'yla El Bab, DEAŞ'tan temizlenirken Özgür Suriye Ordusu'ndan bir grupla alınan bölgelerde teşkilatlanma çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda Cerablus'ta Özgür Suriye Polisi adı altında TSK'nın eğittiği bir teşkilat kuruldu.

BÖLGE HALKI İÇİN HUZUR SAĞLANDI

Türkiye'nin teşkilata olan desteği sürüyor. Böylece bölge halkı huzur buluyor. Bu kapsamda son günlerde bir sevkiyat daha gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:40
  1. Fırat Kalkanı Harekatı
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. terör örgütü DEAŞ
  4. Cerablus
  5. El Bab
  6. Özgür Suriye Polisi
  • Zeynep Zeynep 47 dk önce
    Esadi devirme hayali bize milyarlarca dolarlık zarar verdi. Ve bunu abd istedi diye yapıyoruz, ayıp be. Sanki savas bitse, esad gitse abd bize ordan toprak mı verecek?
  • maveramavera1 sa önce
    İşte benim Ülkem İşte benim Devletim Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır...
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