Türkiye'den Muhaliflere zırhlı araç sevkiyatı
Türkiye Suriye'nin kuzeyinde asayişi sağlayan Özgür Suriye Polisi'ne zırhlı araç sevkiyatı yaptı.05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:40
Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin desteği ile Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DEAŞ'tan başta Cerablus olmak üzere önemli bölgeleri temizlemişti.
CERABLUS'TA POLİS TEŞKİLATI KURULDU
Fırat Kalkanı Harekatı'yla El Bab, DEAŞ'tan temizlenirken Özgür Suriye Ordusu'ndan bir grupla alınan bölgelerde teşkilatlanma çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda Cerablus'ta Özgür Suriye Polisi adı altında TSK'nın eğittiği bir teşkilat kuruldu.
BÖLGE HALKI İÇİN HUZUR SAĞLANDI
Türkiye'nin teşkilata olan desteği sürüyor. Böylece bölge halkı huzur buluyor. Bu kapsamda son günlerde bir sevkiyat daha gerçekleştirildi.