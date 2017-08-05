Türkiye'den Muhaliflere zırhlı araç sevkiyatı

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin desteği ile Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DEAŞ'tan başta Cerablus olmak üzere önemli bölgeleri temizlemişti.

CERABLUS'TA POLİS TEŞKİLATI KURULDU

Fırat Kalkanı Harekatı'yla El Bab, DEAŞ'tan temizlenirken Özgür Suriye Ordusu'ndan bir grupla alınan bölgelerde teşkilatlanma çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda Cerablus'ta Özgür Suriye Polisi adı altında TSK'nın eğittiği bir teşkilat kuruldu.

BÖLGE HALKI İÇİN HUZUR SAĞLANDI



Türkiye'nin teşkilata olan desteği sürüyor. Böylece bölge halkı huzur buluyor. Bu kapsamda son günlerde bir sevkiyat daha gerçekleştirildi.