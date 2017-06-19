Türkiye'den Mesut Barzani'ye son uyarı!

Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapacağını ilan eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye karşı Türkiye yakın takip stratejisi izlemeye başladı.

Barzani’nin temsilcileriyle yapılan görüşmelerde bağımsızlık ilanının Türkiye tarafından kabul edilemez olduğu birkaç kez vurgulandığı ve böylesi durum olması halinde Türkiye’nin gereken tedbirleri alacağının da bildirildiği öğrenildi. Barzani yönetiminin, Kürt Bölgesel Yönetimi altındaki Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de yapılacağını duyurduğu bağımsızlık referandumunda, oy kullanılacak yerler arasına Kerkük’ü de dahil etme yönündeki girişimleri de Türkiye tarafından dikkatle izlenen bir boyut. Türkiye, Bağdat Hükümeti ve İran, nisan ayında bazı kamu binalarına Irak Kürt Bölgesi Yönetimi bayraklarının asılmasına tepki göstermişti.

Hükümet çevrelerinde Barzani’nin, bağımsızlık ilan etse bile bunun uygulanma şansının olmayacağı yorumları yapılıyor. Ancak ileride başka sorunları beraberinde getirebileceği belirtiliyor.Türkiye’nin Barzani’nin temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, bağımsızlık ilanına Ankara’nın karşı olduğunu ilettiği, sonuçlarının da Barzani için ağır olacağı mesajının verildiği öğrenildi. Bağımsızlık ilanına Irak Hükümeti’nin yanı sıra İran ve BM’nin de destek vermeyeceği kaydediliyor.

SEÇENEKLER MASADA

Türkiye’nin, Barzani’nin bu konudaki kararlılığını sürdürmesi halinde, Irak Kürt Bölgesi ile yapılan tüm ticari faaliyetleri askıya alma ve sınır kapılarını kapatma yönündeki seçenekleri masada tuttuğu ve karşı tarafın tavrına göre bu seçenekleri uygulamaya koymayı planladığı ifade edildi.