İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den Mesut Barzani'ye son uyarı!

Kuzey Irak’ta yapılacak ‘bağımsızlık’ referandumuna karşı çıkan Türkiye, Barzani’ye “Sonuçları ağır olur. Sınır kapıları kapatılır, Kürt yönetimiyle yapılan tüm faaliyetler de askıya alınır.” uyarısında bulundu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 13:58
Türkiye'den Mesut Barzani'ye son uyarı!

Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapacağını ilan eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye karşı Türkiye yakın takip stratejisi izlemeye başladı.

Barzani’nin temsilcileriyle yapılan görüşmelerde bağımsızlık ilanının Türkiye tarafından kabul edilemez olduğu birkaç kez vurgulandığı ve böylesi durum olması halinde Türkiye’nin gereken tedbirleri alacağının da bildirildiği öğrenildi. Barzani yönetiminin, Kürt Bölgesel Yönetimi altındaki Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de yapılacağını duyurduğu bağımsızlık referandumunda, oy kullanılacak yerler arasına Kerkük’ü de dahil etme yönündeki girişimleri de Türkiye tarafından dikkatle izlenen bir boyut. Türkiye, Bağdat Hükümeti ve İran, nisan ayında bazı kamu binalarına Irak Kürt Bölgesi Yönetimi bayraklarının asılmasına tepki göstermişti.

Hükümet çevrelerinde Barzani’nin, bağımsızlık ilan etse bile bunun uygulanma şansının olmayacağı yorumları yapılıyor. Ancak ileride başka sorunları beraberinde getirebileceği belirtiliyor.Türkiye’nin Barzani’nin temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, bağımsızlık ilanına Ankara’nın karşı olduğunu ilettiği, sonuçlarının da Barzani için ağır olacağı mesajının verildiği öğrenildi. Bağımsızlık ilanına Irak Hükümeti’nin yanı sıra İran ve BM’nin de destek vermeyeceği kaydediliyor.

SEÇENEKLER MASADA

Türkiye’nin, Barzani’nin bu konudaki kararlılığını sürdürmesi halinde, Irak Kürt Bölgesi ile yapılan tüm ticari faaliyetleri askıya alma ve sınır kapılarını kapatma yönündeki seçenekleri masada tuttuğu ve karşı tarafın tavrına göre bu seçenekleri uygulamaya koymayı planladığı ifade edildi. 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 13:58
  1. Mesut Barzani
  2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  3. Kuzey Irak referandum
  • Bayram DağBayram Dağ1 sa önce
    Biz müslüman Türkler yer yüzüne adalet dağılsın diye canından vaz geçmiş Ertuğrul Gazinin torunlarıyız, kısa vadede başkaca devletlerin gazına gelenleredir sözüm: Bu niyetinizden vaz geçin, yarın yüzümüze bakacak yüzünüz kalsın, bölmeyin bölünmeyin, sabredin, Allahın davasından ayrılmayın, İsrailoğullarına rezil rüsva yerle yeksan oyuncak olmayın.
  • HABİB KARTALHABİB KARTAL1 sa önce
    Sonuçları ağır olur dedikten sonra sınır kapıları kapanır konuşmayız resti rest değil tam da onların istediği şey. Çünkü biz yardım etmeksek amerika ve israil yardım eder. Böyle diyeceklerine dünyayı başlarına yıkmalıyız dünyayı başlarına yıkmalıyız. Sonuçları ağır olur restine çok dikkat edin bizim içerini gazını almaya ve onları kendi haline bırakıp devlet kurdurmaya yönelik hamle!İyi hamle bu değil bence!!
  • sancarsancar1 sa önce
    Hollandaya ab ye ne yaptığımızı gördü. şimdi pişman olmuştur ve geri adım atar.
  • fetoşa uymafetoşa uyma1 sa önce
    şuan yapılacak en büyük hatalardan biri barzaniyi karşımıza almak olur.ne gerek var zaten fiilen bağımsız değillermi?yarın abd ona bu bağımsızlığı hediye edecek onlar abd ye minnetduyup bize düşman olacak.bırakalım biz destkelemiş olalım eninde sonunda olacak bişeye karşı çıkıp kendimizi düşman etmenin anlamı yokki
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
  3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
  4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
  5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
  6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
  7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
  8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
  9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
  10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
  11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
  12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
  13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
  14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
  15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
  16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
  17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
  18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
  19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
  20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı