Türkiye'den 'Mescid-i Haram' açıklaması: İslam alemi için...
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mescid-i Haram'ı hedef alan saldırı teşebbüsünün kınandığı belirtildi.24 Haziran 2017 Cumartesi 23:55
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Haram'ı hedef alan başarısız terör saldırısına ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.
Mesajda ''İslam alemi için en kutsal mekanlardan olan Mescid-i Haram’ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Bu hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyor, Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz'' ifadeleri yer aldı.