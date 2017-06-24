Türkiye'den 'Mescid-i Haram' açıklaması: İslam alemi için...

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Haram'ı hedef alan başarısız terör saldırısına ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.

Mesajda ''İslam alemi için en kutsal mekanlardan olan Mescid-i Haram’ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Bu hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyor, Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz'' ifadeleri yer aldı.