Türkiye'den Merkel'e cevap!

İçişleri Bakanlığı'ndan Almanya Başbakanı Merkel'e cevap olarak, 'İnterpol kanallarını suistimal iddiası kabul edilemez...' denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Erdoğan Akhanlı, 1984 yılında iki örgüt üyesi ile birlikte İstanbul Tahtakale’deki bir döviz bürosuna gerçekleştirdikleri saldırıda işyeri sahibini öldürmek ve örgüt adına silahlı soygun gibi adi suçları işlemiş, bu suçlardan dolayı da hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

Söz konusu şahıs kendisi hakkında verilen Yargıtay Kararı sonrasında Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine 21.11.2013 tarihinden itibaren Kırmızı Bülten ile arattırılmaya başlanmış olup halen de ülkemizde aktif olarak aranmaktadır.

"MERKEL'İN AÇIKLAMASINDAN SONRA SERBEST BIRAKILMASI MANİDARDIR"

Şahıs, 19.08.2017 tarihinde hakkında düzenlenen Kırmızı Bültene istinaden İspanya’da gözaltına alınmış ve açık kaynaklardan edinen bilgilere göre kısa süre sonra serbest bırakılmıştır.

Akhanlı’nın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel’in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır.

"MERKEL'İN SUÇLAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Elbette ki özellikle Almanya Başbakanı tarafından İNTERPOL kanallarının Ülkemiz tarafından suistimal edilmesi suçlaması kabul edilemez. Çünkü tüm Kırmızı Bültenlerde olduğu gibi Erdoğan Akhanlı hakkında da aynı kurallar uygulanmıştır.

"INTERPOL'ÜN TARAFSIZLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ SORGULAMAYA AÇILMIŞTIR"

Ayrıca, bir suçlunun aynı teşkilat içerisinde bulunduğumuz bir başka ülke tarafından korunması da akdettiğimiz anlaşmalara aykırıdır. İNTERPOL teşkilatının kendi kurallarını hiçe sayarak bu Kırmızı Bülteni askıya alması da güvenirliliğini ve tarafsızlığını sorgulamaya açmıştır.

Erdoğan Akhanlı ile ilgili olayın süreci aşağıdaki gibidir;

- T-HKPC terör örgütü üyesi Erdoğan Akhanlı; 20.10.1984 tarihinde beraberindeki iki örgüt üyesi ile birlikte İstanbul Tahtakale’deki bir döviz bürosuna gerçekleştirdikleri saldırıda işyeri sahibini öldürerek örgüt adına silahlı soygun gerçekleştirmiştir.

- 14 Mayıs 1998 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılmıştır.

- Şahıs aranmakta iken 10 Ağustos 2010 tarihinde Almanya pasaportu ile Ülkemize girmeye çalışırken yakalanmıştır.

- İşlediği suçtan beraat eden şahıs hakkındaki hükmün Yargıtay tarafından bozulması üzerine, Adalet Bakanlığı Akhanlı hakkında Kırmızı Bülten talep etmiş, bu talep INTERPOL Genel Sekreterliği Hukuk Bürosu tarafından Tüzüklerine uygunluğu onaylandıktan sonra söz konusu şahıs 21.11.2013 tarihinde Kırmızı Bülten ile arattırılmaya başlanmıştır.

- 12.12.2014 tarihinde şahsın Almanya’daki adresi tespit edilerek Akhanlı’nın iadesi talep edilmiştir.

- 28.01.2015 tarihinde Alman İNTERPOL’ünden alınan cevapta; şahsın Alman vatandaşı olduğu ve ancak kendisi rıza gösterirse iadesinin gerçekleşebileceğini ve şahısla yaptıkları görüşmede iadesine rıza göstermediği için talebimizi reddetmişlerdir. Alman Makamları söz konusu Kırmızı Bülten hakkında itirazda bulunmamışlardır.

- 19.08.2017 günü İspanyol İNTERPOL’ünden alınan mesajda; Erdoğan Akhanlı’nın yayınladığımız Kırmızı Bültene istinaden gözaltına alındığı bildirilmiştir. Bu bilgi aynı gün Adalet Bakanlığımıza iletilmiş, İspanya İNTERPOL’üne de şahsın Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS) hükümlerine göre geçici olarak tutuklanması talebinde bulunulmuştur.

- İNTERPOL Genel Sekreterliğinden alınan mesajda; İNTERPOL Veri İşleme Kurallarının 74 (2)/e (İNTERPOL veri tabanındaki verilerin İNTERPOL Anayasası ile uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi ilkesi) maddesine istinaden Erdoğan Akhanlı hakkındaki Kırmızı Bültenin sistemden geçici olarak kaldırıldığı görülmüş olup açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre şahıs serbest bırakılmıştır.

- Basına yansıyan haberlerin aksine Erdoğan Akhanlı hakkındaki Kırmızı Bültende yer alan suç fiillerinin adi suç ögesi barındırdığı, olayda masum bir sivilin öldürüldüğü ve dolayısıyla bu durumun İNTERPOL Anayasasına aykırılık teşkil etmediği değerlendirilerek İNTERPOL Genel Sekreterliğine mesaj gönderilmiştir.