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Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yaptığı balistik füze denemesini kınadı.

04 Temmuz 2017 Salı 19:47
Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımının kınandığı, bu denemenin de öncekiler gibi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalini teşkil ettiği belirtildi.

Süreklilik arz eden bu fırlatmaların, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülükleri ile davranış normlarına uymamaktaki ısrarcı tutumunun açık göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarındaki çağrılara uyması ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durması gerektiği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve bunun başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti. Denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 09.40'ta Kuzey Pyongan kenti yakınlarındaki Banghyon askeri üssünden füze fırlattığı duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:47
  1. kuzey kore
  2. Kim Jong-un
  • MuratMurat30 dk önce
    Peki guney koreli dostunun dusmani kuzey kore neyin olur halanin oglumu
  • vatansevervatansever30 dk önce
    Ben tebrik ediyorum..insaalah tez zamanda abd nin basina bela olur diyorum...devlet mecbur kinayacak..istemesede..uluslararasi ,bm,mahkemeler falan.
  • hakhak32 dk önce
    cok sevindim
  • cancan35 dk önce
    bize ne oluyor hayırdır?
  • tabiki evettabiki evet44 dk önce
    burdan ankaraya sesleniyorum abd nin gazina gelip koreyi kinamayin
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bende kınıyor,başarılarının devamını diliyorum.
  • Helal olsun Helal olsun 1 sa önce
    Helal olsun adamlara tebrik ediyorum biz neden kiniyoruz ki bizim en buyuk dusmanimizi tehdit ediyo adamlar kinama bizden geliyo sacmaliga bak ata sözü :düsmanimin dusmani dostumdur
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