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Türkiye'den Füze deneyen Kuzey Kore'ye çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadıklarını açıkladı. Bakanlık Kore'nin BM güvenlik konseyi kararlarını ihlal ettiğini duyurdu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:06
Türkiye'den Füze deneyen Kuzey Kore'ye çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayarak, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir. KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:06
  1. Türkiye
  2. Kuzey Kore
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. BM Güvenlik Konseyi
  • HasanHasan32 dk önce
    Kuzey Koreden bize ne ne geregi var kinamanin abdye yaranmak icinse vah bizim halimize.
  • Ahirzaman Yolcusu 2023Ahirzaman Yolcusu 202335 dk önce
    Bu cehape nin kapatılmasına çok az kaldı, her şeye burunlarını sokuyorlar bilip bilmeden akıllarınca!!!!!!!!Madem siz iktidardan daha iyiyseniz neden selanikliden, gâvur ismetten bu yana iktidar olamadınız ????????? Bu halk sizden bıktı ve sizi istemiyor artık anlayın !!!!!!!!!
  • Mehmet OrhanMehmet Orhan35 dk önce
    güvenlik konseyi kararlarına uyamayan diğer batı ülkelerini ne yapacaz kuzey koreye helal olsun abd karşıtı her şey güzeldir..
  • adaletadalet39 dk önce
    Kapitalizmin uşakları ancak kuzey koreyi kınarlar israil gibi siyonist köpeklere bir halt diyemezler işte kapitalistler kimler goruluyor
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 41 dk önce
    ABD ' mi, Kore ' mi? Tabii ki, Kore. Sonuna Kadar.
  • Dursun AliDursun Ali43 dk önce
    Amerikanin anladigi dilden konusan tek Lider Kimm
  • JurnalJurnal48 dk önce
    EEYYY KUZEY KOREYİ KINAYANLAR.!BENDE SİZİ ESEFLE KINIYORUM.!K.KOREYİ KINAMAK ABD EMPERYALİZMİNE VE ZULMUNE EVET DEMEKTİR NOKTA
  • ismetismet53 dk önce
    abd ye yağçılık yapmaktan başka birşeydeğil.
  • vatansevervatansever55 dk önce
    Bm,ab,abd,,nato,vs bizi cok mu seviyor??bence hic kinamayin,..abd,ab ulkeleri deneme yaparken kiniyormuyuz?
  • Mürsel bilgenMürsel bilgen1 sa önce
    Bence kuzey kore her türlü silahı denesinHatta türkiye el altından kuzey koreyle ticaret ve silah anlaşması yapmalı öyle is birliği yapmalı kiBizde o silahları burda ortak yapmalıyız Buna kuzey kore dünden razı olur
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