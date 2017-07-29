Türkiye'den Füze deneyen Kuzey Kore'ye çok sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadıklarını açıkladı. Bakanlık Kore'nin BM güvenlik konseyi kararlarını ihlal ettiğini duyurdu.29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:06
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayarak, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir. KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Hasan32 dk önce Kuzey Koreden bize ne ne geregi var kinamanin abdye yaranmak icinse vah bizim halimize. Ahirzaman Yolcusu 202335 dk önce Bu cehape nin kapatılmasına çok az kaldı, her şeye burunlarını sokuyorlar bilip bilmeden akıllarınca!!!!!!!!Madem siz iktidardan daha iyiyseniz neden selanikliden, gâvur ismetten bu yana iktidar olamadınız ????????? Bu halk sizden bıktı ve sizi istemiyor artık anlayın !!!!!!!!! Mehmet Orhan35 dk önce güvenlik konseyi kararlarına uyamayan diğer batı ülkelerini ne yapacaz kuzey koreye helal olsun abd karşıtı her şey güzeldir.. adalet39 dk önce Kapitalizmin uşakları ancak kuzey koreyi kınarlar israil gibi siyonist köpeklere bir halt diyemezler işte kapitalistler kimler goruluyor Rabia Zafer 41 dk önce ABD ' mi, Kore ' mi? Tabii ki, Kore. Sonuna Kadar. Dursun Ali43 dk önce Amerikanin anladigi dilden konusan tek Lider Kimm Jurnal48 dk önce EEYYY KUZEY KOREYİ KINAYANLAR.!BENDE SİZİ ESEFLE KINIYORUM.!K.KOREYİ KINAMAK ABD EMPERYALİZMİNE VE ZULMUNE EVET DEMEKTİR NOKTA ismet53 dk önce abd ye yağçılık yapmaktan başka birşeydeğil. vatansever55 dk önce Bm,ab,abd,,nato,vs bizi cok mu seviyor??bence hic kinamayin,..abd,ab ulkeleri deneme yaparken kiniyormuyuz? Mürsel bilgen1 sa önce Bence kuzey kore her türlü silahı denesinHatta türkiye el altından kuzey koreyle ticaret ve silah anlaşması yapmalı öyle is birliği yapmalı kiBizde o silahları burda ortak yapmalıyız Buna kuzey kore dünden razı olur