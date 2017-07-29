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Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:44
Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 28 Temmuz 2017'de balistik füze fırlatan Kuzey Kore'yi kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya ve bölgede tansiyonun daha fazla tırmanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıldığı da vurgulandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:44
  1. Türkiye
  2. Birleşmiş Milletler
  3. BM
  4. Kore
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. MGK
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