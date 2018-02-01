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Katar'da Türk deniz ve hava kuvvetleri de konuşlanacak

Türk diplomat, Türkiye'nin Katar'a gönderdiği kara gücünden sonra hava ve deniz kuvvetlerini de konuşlandırmayı planladığını söyledi.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:14
Katar'da Türk deniz ve hava kuvvetleri de konuşlanacak

Büyükelçi, "Ankara ve Doha'nın gerekli altyapı inşaatı zaman çizelgesini ve konuşlandırmanın ne zaman yapılacağını belirlediğini" söyledi.

Özer, bu adım için herhangi bir zaman belirtmekten kaçındı.

'BİZ BURADA MİSAFİRİZ'

Büyükelçi, "Katarlı kardeşlerimiz bunu paylaşmayı kabul ederse, bu bilgiler açıklanır. Burada misafiriz, onlar ev sahibi" şeklinde konuşarak şu anda Katar'da konuşlandırılan Türk kuvvetlerinin sayısını da açıklamadı.

Doha'daki Tarık Bin Ziyad askeri üssüne Türk askerlerinin ilk sevkıyatı ilk Ekim 2015'te yapılmıştı.

Doha'nın güneyinde bulunan kamp, Türkiye'nin Orta Doğu'daki tesisi ve 5000 kadar askere ev sahipliği yapabiliyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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