Türkiye'den kritik İran görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
02 Ocak 2018 Salı 12:50
Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 12:50
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